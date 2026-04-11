El Concello de Laxe invierte más de 40.000 euros en la mejora de la Praza do Areal
Los trabajos comenzarán próximamente con cargo a la pasada anualidad del POS provincial
El Concello de Laxe anuncia el próximo comienzo de los trabajos de mejora de la Praza do Areal, una intervención que cuenta con una inversión de 41.134,99 euros y que se va a financiar con cargo a la pasada anualidad del Plan de Obras e Servizos (POS+ 2025) de la Diputación de A Coruña.
La ejecución de este proyecto correrá a cargo de la empresa Tecosmarpa SL. Con esta actuación se busca mejorar la funcionalidad, accesibilidad y estética de dicho espacio público, contribuyendo así a reforzar su uso por parte de vecinos y vecinas.
Desde el Concello de Laxe destacan la importancia de este tipo de inversiones, que permiten seguir avanzando en la modernización del municipio, a la vez que se mejora la calidad de vida de la población y se ponen en valor espacios públicos fundamentales para la convivencia.
El gobierno local destaca también el importante papel de la Diputación de A Coruña para la consecución de estos objetivos, a través de sus distintos planes de obras.
Los trabajos comenzarán en las próximas semanas aprovechando el buen tiempo y se espera que queden listas antes de la estación veraniega