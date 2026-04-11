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Laxe

El Concello de Laxe invierte más de 40.000 euros en la mejora de la Praza do Areal

Los trabajos comenzarán próximamente con cargo a la pasada anualidad del POS provincial

Redacción
11/04/2026 23:24
Vista del espacio en el que se va a actuar
Vista del espacio en el que se va a actuar
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El Concello de Laxe anuncia el próximo comienzo de los trabajos de mejora de la Praza do Areal, una intervención que cuenta con una inversión de 41.134,99 euros y que se va a financiar con cargo a la pasada anualidad del Plan de Obras e Servizos (POS+ 2025) de la Diputación de A Coruña. 

La ejecución de este proyecto correrá a cargo de la empresa Tecosmarpa SL. Con esta actuación se busca mejorar la funcionalidad, accesibilidad y estética de dicho espacio público, contribuyendo así a reforzar su uso por parte de vecinos y vecinas. 

Desde el Concello de Laxe destacan la importancia de este tipo de inversiones, que permiten seguir avanzando en la modernización del municipio, a la vez que se mejora la calidad de vida de la población y se ponen en valor espacios públicos fundamentales para la convivencia. 

El gobierno local destaca también el importante papel de la Diputación de A Coruña para la consecución de estos objetivos, a través de sus distintos planes de obras. 

Los trabajos comenzarán en las próximas semanas aprovechando el buen tiempo y se espera que queden listas antes de la estación veraniega

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