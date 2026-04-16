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Laxe

La cofradía de Laxe recibió ayudas de Mar en los últimos años por más de 270.000 euros

La cifra de negocios del puerto laxense superó los 1,45 millones durante el pasado ejercicio

Redacción
16/04/2026 20:45
La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, estuvo acompañada por el alcalde de Laxe, Francisco Charlín, y representantes del pósito
La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, estuvo acompañada por el alcalde de Laxe, Francisco Charlín, y representantes del pósito
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La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, visitó este jueves la Cofradía de Pescadores de Laxe para evaluar el impacto de las distintas líneas de ayuda que la Consellería do Mar mantiene activas en la zona. 

La representante autonómica aprovechó para destacar que en los últimos años la Xunta apoyó a esta entidad con ayudas que suman más de 270.000 euros. 

Ángeles V. Suárez subrayó el peso social de la cofradía, compuesta actualmente por más de 60 personas, que constituye un pilar económico fundamental para el municipio y la comarca. 

La representante de la Consellería incidió en la solidez de la actividad en el puerto, con una cifra de negocios que superó los 1,45 millones de euros en el último ejercicio, dato que, dijo, refleja a las claras el éxito de la colaboración entre la Administración y el sector mar-industria. 

Dentro de este esfuerzo inversor, la directora xeral detalló que una parte esencial de los fondos provienen de las órdenes de ayudas para proyectos colectivos de modernización de las infraestructuras de puertos y lonjas dirigidas a actuaciones como la eficiencia energética, la protección del medio ambiente, de la seguridad y las condiciones de trabajo, y de la calidad y del control y trazabilidad de los productos desembarcados de la pesca. 

Además, Ángeles V. Suárez avanzó que el pósito solicitó una nueva ayuda de casi 30.000 euros, actualmente en fase de valoración, para un proyecto dirigido a optimizar los procesos de comercialización de mariscos en la lonja, buscando incrementar el valor de las capturas mediante la modernización tecnológica y el avance de la trazabilidad.

 La representante autonómica pudo conocer también un proyecto pionero en la zona: un vivero experiemental para el mantenimiento y engorde de poliquetos (gusanos marinos).

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