El BNG de Laxe denuncia retrasos y errores en la senda entre Santa Rosa y Soesto

Playa de Soesto de Laxe Archivo

El BNG de Laxe ha denunciado la “larga cadena de atrasos y errores administrativos” que acumula el proyecto de la senda peatonal entre Santa Rosa y la playa de Soesto, una actuación considerada clave para la movilidad y el desarrollo turístico del municipio. Según la documentación oficial, el proyecto fue aprobado en febrero de 2022 con una inversión de 86.478 euros a través del POS+.

Sin embargo, desde entonces ha sufrido múltiples incidencias que han paralizado su ejecución durante más de dos años. Entre los principales problemas, los nacionalistas destacan la emisión de dos informes desfavorables por parte de la Diputación en 2024, varios requerimientos de subsanación de documentación y la necesidad de modificar el proyecto en distintas ocasiones.

La aprobación definitiva no llegó hasta julio de ese mismo año. Además, el Concello solicitó dos prórrogas, primero hasta noviembre de 2025 y posteriormente hasta noviembre de 2026, alegando retrasos en la contratación y falta de personal. Advierten de que, pese a contar con financiación, la obra sigue sin adjudicarse, lo que pone en riesgo su ejecución y podría encarecer su coste. Por ello, reclama al gobierno local explicaciones sobre el estado del expediente.