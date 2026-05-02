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Laxe

El BNG de Laxe pide al gobierno local que retome el proyecto de la senda de Campo da Torre

Redacción
02/05/2026 23:14
Vista de la sede consistorial de Laxe
Vista de la sede consistorial de Laxe
EC
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El BNG de Laxe acusa al gobierno local de falta de interés por llevar adelante el proyecto de construcción de una senda entre la DP-4001 y Campo da Torre. Los nacionalistas recuerdan que en el pleno ordinario celebrado el 31 de julio de 2025 quedó sobre la mesa el asunto relativo a la solicitud de una subvención nominativa a la Diputación para acometer dicha obra, después de que alcalde asegurase haber recibido un informe desfavorable de la administración provincial que obligaba a modificar el proyecto. 

Según el BNG y tras realizar las oportunas indagaciones, no existe tal informe desfavorable y le piden al Concello que, de no ser así, lo enseñen y se lleva a pleno el proyecto modificado para su aprobación. Para el grupo opositor, el tiempo transcurrido desde el pleno en cuestión sin que se volviese a saber más de la proyectada actuación, evidencia “o total desinterés do grupo de goberno por arranxar esta senda... que se atopa nun estado máis que lamentable”. 

Los nacionalistas laxenses acusan asimismo al ejecutivo local de falta de transparencia por no facilitarles la documentación que solicitaron por escrito en octubre de 2025, relativo a los contratos de comodato firmados con los propietarios de fincas privadas para la habilitación de aparcamientos, así como sobre el registro municipal de asociaciones.

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