La Xunta de Galicia hace oficial la inviabilidad de los parques eólicos de Monte Chan y Soesto

Visita por los Penedos de Traba y Pasarela este domingo Marcos Boedo Casanova

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este lunes sendas resoluciones de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático por las que se deniegan las autorizaciones administrativas y se archivan los expedientes de los parques eólicos de Soesto, entre Laxe y Vimianzo, y Monte Chan, que iba a afectar a los ayuntamientos de Camariñas, Laxe y Vimianzo.

Ambos estaban promovidos por EDP Renovables, S.L.U.

En concreto, en lo relativo al parque eólico de Soesto, la resolución señala que fue denegada la solicitud tras la declaración de impacto ambiental desfavorable formulada por la Dirección xeral de Calidade Ambiental, sostibilidade e Cambio climático el 16 de marzo de 2023.

Así, propone el archivo del expediente y la cancelación de la garantía depositada en la Caixa Xeral de Depósitos de la Comunidad autónoma por importe de 480.000 euros por parte de la compañía promotora.

En cuanto al proyecto de Monte Chan, la resolución señala que se produce tras la declaración de impacto ambiental desfavorable, declarada un día después de la del parque eólico de Soesto, es decir, el 17 de marzo de 2023.

De este modo, también propone el archivo del parque eólico y la cancelación de la garantía, que ascendía en este caso a 2 millones de euros. Tanto uno como otro proyecto encontraron mucha contestación social por la repercusión negativa que tendrían sobre espacios protegidos como el de los Penedos de Traba y Pasarela.

La iniciativa prevista para Soesto contemplaba la instalación de dos aerogeneradores con una potencia total de 12 aerogeneradores.

A principios de 2023 la Dirección Xeral de Calidade Ambiental , Sostibilidade e Cambio Climático ya emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) negativa, por entender que el proyecto causaría un fuerte impacto sobre la fauna, según el informe emitido al respecto por Patrimonio Natural de la Xunta.

En dicho informe se apuntaba que el proyecto eólico de Soesto quedaría a una distancia de entre 100 y 200 metros de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa da Morte Norte, además de destacar la incidencia negativa de los aerogeneradores sobre el paisaje protegido de los Penedos de Traba y Pasarela.

Durante el período de alegaciones el propio Concello de Vimianzo presentó una en la que concluía que el proyecto “no es conforme” con la ordenación urbanística municipal y autonómica.

Por lo que respecta a Monte Chan, el proyecto diseñado en un primer momento empezó afectando a terrenos de los municipios de Vimianzo, Laxe y Camariñas, a los que luego también se uniría Zas tras las modificaciones introducidas.

Incluía la instalación de aerogeneradores con una potencia unitaria de 5 megavatios y montados sobre torres tubulares de 127.5 metros de altura, además de contar con rotores de 145 metros de diámetro.

Detrás de la iniciativa estaba también EDP Renovables.

Desde el primer momento la compañía tuvo que hacer frente a una fuerte oposición vecinal y de colectivos ecologistas, toda vez que volvía a poner en peligro el paraje protegido de los Penedos.

Varios colectivos promovieron campañas de recogida de firmas contra este megaparque, oponiéndose a que quedase emplazado en una zona “de “máxima sensibilidade ambiental”.

Para las entidades naturalistas la presencia de aerogeneradores gigantes como los proyectados era del todo incompatible con el plan de gestión de los Penedos de Traba y Pasarela, por entonces pendiente aún de su aprobación definitiva.

Patrimonio Cultural, por su parte, también destacó en su informe que el ámbito para el que estaba proyectada la actuación cuenta con “unha das figuras de espazos naturais protexiddo, en concreto a de Paisaxe Protexidad dos Penedos de Pasarela e Traba”, localizándose además “moi próximo a dous espazos da Rede Natura 2000: a Zona de Especial Conservación e a Zona de Especial Protección para as Aves Costa da Morte”.

Ahora falta por ver si también se confirma el archivo del tercer parque eólico proyectado también para el entorno de los Penedos, el de Pena dos Mouros, promovido asimismo por EDP Renovables.

La empresa tenía que conseguir la DIA en plazo y no lo logró, por lo que se espera que el proyecto acabe como los de Soesto y Monte Chan.