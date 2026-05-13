El Concello de Laxe impulsa la mejora de la senda entre Santa Rosa y la playa de Soesto

El alcalde, Francisco Charlín, analizando con personal técnico la puesta en marcha de las obras Cedida

El Concello de Laxe acaba de poner en marcha el proyecto de mejora de la senda que conecta Santa Rosa con la playa de Soesto, actuación destinada a reforzar la seguridad, la accesibilidad y la conservación ambiental de uno de los recorridos más emblemáticos del municipio.

La intervención se efectuará a lo largo del camino que discurre en paralelo a la costa y que une el paraje de Santa Rosa con el acceso sur a la playa de Soesto, una zona muy frecuentada tanto por vecinos como por visitantes.

El proyecto contempla la renovación integral del firme a base de otro granular adaptado al entorno, así como la reposición y mejora de los elementos de madera existentes en la senda.

También se construirá una nueva pasarela peatonal de madera sobre el regato existente, con un diseño integrado en el paisaje y pensado exclusivamente para el tránsito peatonal.

El proyecto prevé asimismo la colocación de elementos de señalización y pivotes para impedir el acceso de turismos y quads, uno de los principales problemas detectados en los últimos años y que ocasionó daños importantes en la senda.

La inversión prevista supera los 86.000 euros