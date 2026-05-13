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Laxe

El Concello de Laxe impulsa la mejora de la senda entre Santa Rosa y la playa de Soesto

La inversión supera los 86.000 euros

Redacción
13/05/2026 22:15
El alcalde, Francisco Charlín, analizando con personal técnico la puesta en marcha de las obras
El alcalde, Francisco Charlín, analizando con personal técnico la puesta en marcha de las obras
Cedida
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El Concello de Laxe acaba de poner en marcha el proyecto de mejora de la senda que conecta Santa Rosa con la playa de Soesto, actuación destinada a reforzar la seguridad, la accesibilidad y la conservación ambiental de uno de los recorridos más emblemáticos del municipio. 

La intervención se efectuará a lo largo del camino que discurre en paralelo a la costa y que une el paraje de Santa Rosa con el acceso sur a la playa de Soesto, una zona muy frecuentada tanto por vecinos como por visitantes.

El proyecto contempla la renovación integral del firme a base de otro granular adaptado al entorno, así como la reposición y mejora de los elementos de madera existentes en la senda. 

También se construirá una nueva pasarela peatonal de madera sobre el regato existente, con un diseño integrado en el paisaje y pensado exclusivamente para el tránsito peatonal. 

El proyecto prevé asimismo la colocación de elementos de señalización y pivotes para impedir el acceso de turismos y quads, uno de los principales problemas detectados en los últimos años y que ocasionó daños importantes en la senda. 

La inversión prevista supera los 86.000 euros

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