El Concello de Laxe defiende la tramitación de la senda entre la DP-4001 y Campo da Torre

Vista de la sede consistorial de Laxe EC

El Concello de Laxe salió al paso de las críticas realizadas en los últimos días por el BNG local en relación con el proyecto de senda peatonal entre la DP-4001 y Campo da Torre. El gobierno municipal difundió un comunicado en el que asegura que sí existe un informe desfavorable emitido por la Diputación de A Coruña sobre el proyecto inicial y acusa a la formación nacionalista de “confundir á veciñanza” con sus declaraciones.

Según explica el ejecutivo local, el informe técnico provincial señalaba problemas relacionados con las pendientes existentes y con el tipo de pavimentación planteada inicialmente, solicitando una serie de correcciones para continuar con la tramitación administrativa. Desde el Concello sostienen que, lejos de paralizar el proyecto, el gobierno municipal optó por adaptar la documentación técnica y presentar una nueva propuesta corregida.

En este sentido, aseguran que el pasado 5 de mayo de 2026 fue registrado oficialmente un nuevo proyecto incorporando las modificaciones exigidas por la Diputación. El comunicado municipal defiende además que los tiempos administrativos vienen marcados por informes técnicos, autorizaciones y procedimientos legales que deben cumplirse.

“Unha administración responsable debe traballar, correxir y seguir avanzando para sacar adiante os proxectos”, señalan desde el gobierno local. El Concello considera especialmente grave que se ponga en duda el trabajo de técnicos y funcionarios y acusa al BNG de intentar obtener “rédito político” a partir de la polémica.

En el escrito, el ejecutivo municipal insiste en que la documentación oficial desmonta las acusaciones realizadas por la oposición. La controversia gira alrededor de la futura senda peatonal proyectada entre la carretera provincial DP-4001 y Campo da Torre, una actuación sobre la que el gobierno local asegura seguir trabajando para desbloquear su ejecución.

El BNG de Laxe pide al gobierno local que retome el proyecto de la senda de Campo da Torre Más información

En el documento difundido por el Concello también se incluye parte del informe emitido por el Servicio de Vías e Obras de la Diputación de A Coruña, en el que se recoge que la solicitud inicial recibió un informe desfavorable debido a la pendiente del camino —de entre el 14 y el 41 %— y al tipo de pavimentación propuesta, basada en saburra estabilizada con cemento. Desde el gobierno municipal concluyen reafirmando su compromiso de continuar impulsando proyectos “con responsabilidade y seriedade” para el municipio.