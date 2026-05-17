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Laxe

Más de 300 vecinos disfrutan de la segunda Comida dos Maiores de Laxe

Redacción
17/05/2026 22:17
La Comida dos Maiores de Laxe celebrada el sábado
La Comida dos Maiores de Laxe celebrada el sábado
Cedida
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El Concello de Laxe reunió el sábado a más de 300 personas en la segunda edición de la Comida dos Maiores, una cita que volvió a convertirse en uno de los actos sociales más emotivos del municipio. La jornada estuvo marcada por los reencuentros, la música, las conversaciones y el homenaje a las personas mayores del concello. 

Desde el gobierno local destacaron la gran respuesta vecinal y agradecieron la participación de todas las personas asistentes en un encuentro que califican ya como una cita consolidada dentro de la programación social de Laxe. 

El evento sirvió además para reconocer públicamente la contribución de los mayores a la vida del municipio. Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la entrega de reconocimientos a las personas de mayor edad asistentes al acto. El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero de la Xunta de Galicia, Roberto Barba Alvedro, entregó un detalle a la vecina más longeva del municipio, mientras que el alcalde de Laxe, Francisco Charlín, hizo lo propio con el vecino de mayor edad presente en la comida. 

Además, tanto el regidor como integrantes del grupo de gobierno y personal municipal repartieron pequeños obsequios entre todas las personas participantes para que pudiesen conservar un recuerdo de la jornada. Durante el encuentro también se celebró el sorteo de cinco cestas con productos adquiridos en establecimientos de la localidad, una iniciativa con la que el Concello quiso apoyar al comercio de proximidad y a los negocios del municipio. 

Desde el Concello agradecieron igualmente la presencia de representantes institucionales y autoridades que acompañaron a los asistentes durante la celebración.

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