Amplia participación en la reunión informativa sobre el proyecto de la mina de caolín de Coéns

La reunión se llevó a cabo en el local social de Traba Cedida

La reunión informativa celebrada el fin de semana en Traba de Laxe para hablar del proyecto de reapertura de la mina de caolín de Coéns despertó mucho interés y reunió a un buen número de vecinos.

Durante el encuentro, la bióloga Isabel Segura explicó diversos aspectos relacionados con la geología y la minería, así como los posibles impactos derivados de este tipo de explotaciones.

La jornada también sirvió para abrir un espacio de debate entre las personas asistentes, que formularon numerosas preguntas y dudas sobre el proyecto y sus consecuencias ambientales y sociales.

Además, se informó de que, a día de hoy, el Concello de Laxe aún no entregó los compromisos adquiridos en la reunión mantenida con los vecinos el pasado 22 de febrero.

Entre esa documentación pendiente se encuentran las alegaciones presentadas por el propio ente local y el informe de estado cero del agua, de la calidad del aire y del impacto sonoro.

Durante el acto también se vendieron camisetas de apoyo a la causa y se recogieron firmas entre los asistentes, en una muestra más de la implicación y movilización vecinal alrededor de este asunto.