Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laxe

Amplia participación en la reunión informativa sobre el proyecto de la mina de caolín de Coéns

La convocatoria se aprovechó para seguir recogiendo firmas contra la iniciativa

Redacción
25/05/2026 19:17
La reunión se llevó a cabo en el local social de Traba
La reunión se llevó a cabo en el local social de Traba
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La reunión informativa celebrada el fin de semana en Traba de Laxe para hablar del proyecto de reapertura de la mina de caolín de Coéns despertó mucho interés y reunió a un buen número de vecinos.

Durante el encuentro, la bióloga Isabel Segura explicó diversos aspectos relacionados con la geología y la minería, así como los posibles impactos derivados de este tipo de explotaciones. 

La jornada también sirvió para abrir un espacio de debate entre las personas asistentes, que formularon numerosas preguntas y dudas sobre el proyecto y sus consecuencias ambientales y sociales. 

Además, se informó de que, a día de hoy, el Concello de Laxe aún no entregó los compromisos adquiridos en la reunión mantenida con los vecinos el pasado 22 de febrero. 

Entre esa documentación pendiente se encuentran las alegaciones presentadas por el propio ente local y el informe de estado cero del agua, de la calidad del aire y del impacto sonoro.

 Durante el acto también se vendieron camisetas de apoyo a la causa y se recogieron firmas entre los asistentes, en una muestra más de la implicación y movilización vecinal alrededor de este asunto. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Concurso de Tortilla Doce en el Día do Peñón

La tortilla dulce reinó en Soesto
Redacción
La reunión se llevó a cabo en el local social de Traba

Amplia participación en la reunión informativa sobre el proyecto de la mina de caolín de Coéns
Redacción
Cristina Vázquez del Prisco será la candidata del BNG de Laxe

Cristina Vázquez del Prisco es la nueva candidata del BNG a la alcaldía de Laxe
Redacción
Vista de la sede consistorial de Laxe

El Concello de Laxe defiende la tramitación de la senda entre la DP-4001 y Campo da Torre
Redacción