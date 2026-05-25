Cristina Vázquez del Prisco es la nueva candidata del BNG a la alcaldía de Laxe
La elegida afirma asumir el reto con responsabilidad a la vez que se declara orgullosa de liderar la lista la formación
El BNG de Laxe anuncia un cambio importante de cara la cita con las municipales del próximo año.
La candidatura nacionalista está encabezada por Cristina Vázquez del Prisco, que ha aceptado coger el relevo de Xosé Manuel Pose Lema y asumir un reto ilusionante después de que en la pasada cita con las urnas los nacionalistas laxenses lograran el mejor resultado de su historia al obtener un total de tres representantes, entre los que figura la propia Cristina Vázquez del Prisco.
El cambio se hizo oficial en una acto sencillo ante militantes y simpatizantes de la formación, que fue aprovechado para dar a conocer las claves del trabajo y los objetivos trazados para este año previo a la consulta electoral.
La nueva candidata del BNG de Laxe declara que “é para min unha gran responsabilidade e un orgullo ser a candidata do BNG á Alcaldía de Laxe nas eleccións que se van celebrar xusto dentro dun ano”.
Desde la formación aseguran presentan esta candidatura “coa confianza de que o BNG ten un proxecto para mellorar Laxe, centrado en facer do concello un lugar máis limpo, ordenado e mellor xestionado, con maior cohesión territorial entre casco urbano e parroquias, máis servizos sociais, cultura e participación veciñal, e un apoio reforzado aos sectores produtivos como a pesca, o turismo e a hostalería”.
“No BNG temos un gran proxecto de futuro para contruír un Laxe en grande e imos a por todas para lograr o cambio que o concello precisa man a man con todos os veciños e veciñas”, finaliza diciendo la candidata.