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Laxe

Laxe empieza a preparar el dispositivo especial para el eclipse del 12 de agosto

Este miércoles tuvo lugar la reunión de coordinación

Redacción
27/05/2026 22:14
Reunión para preparar el dispositivo de seguridad del eclipse en Laxe
Reunión para preparar el dispositivo de seguridad del eclipse en Laxe
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Laxe ha comenzado a preparar el dispositivo especial de seguridad y tráfico para el eclipse del próximo 12 de agosto, una cita que situará al municipio entre los puntos de referencia para observar el fenómeno y que previsiblemente atraerá a miles de personas. 

El alcalde, Paco Charlín, mantuvo una reunión de coordinación con representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Portuaria, Protección Civil, agentes forestales, sector del taxi y Asociación de Comercio y Hostelería para empezar a diseñar el operativo. El Concello calcula que durante esas fechas la población de Laxe podría multiplicarse por tres, por lo que se trabaja ya con antelación para garantizar la seguridad de vecinos, visitantes y profesionales. 

El plan incluirá medidas especiales de tráfico, restricciones de acceso y cortes puntuales en determinadas zonas. El objetivo es ordenar la llegada de visitantes y evitar problemas de movilidad durante una jornada que se prevé especialmente concurrida. 

Desde el gobierno local avanzan que en las próximas semanas se irá informando con detalle de todas las medidas y recomendaciones para que la ciudadanía pueda organizarse con tiempo. El Concello también sigue pendiente de las indicaciones de la Delegación del Gobierno y de la Xunta de Galicia para coordinar el dispositivo de la forma más eficaz posible.

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