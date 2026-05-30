El Museo do Mar de Laxe acogerá una charla sobre los hallazgos arqueológicos del Castro de Castrelo

Castro de Castrrelo de Laxe Concello de Laxe

El Museo do Mar de Laxe será escenario el próximo miércoles 3 de junio de una conferencia dedicada a los resultados de la prospección arqueológica realizada a comienzos de este año en el Castro de Castrelo.

La actividad comenzará a las 18 horas y estará dirigida por el arqueólogo Manuel Lestón Gómez, responsable de los trabajos de investigación. Durante la sesión se darán a conocer los principales hallazgos obtenidos durante la campaña, así como las conclusiones extraídas sobre este importante enclave patrimonial del municipio.

La charla permitirá acercar al público los avances realizados en el conocimiento del castro y ofrecer una visión más detallada de su evolución histórica y de los elementos descubiertos durante la intervención arqueológica.

Desde el Concello de Laxe animan a vecinos, investigadores, estudiantes y aficionados a la historia a asistir a esta cita cultural, que contribuirá a divulgar el patrimonio arqueológico local y a poner en valor uno de los espacios históricos más relevantes del municipio. La actividad se celebrará en el Museo do Mar y forma parte de las acciones de difusión vinculadas al proyecto de investigación desarrollado en el Castro de Castrelo.