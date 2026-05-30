La plataforma de Coéns alerta de que Cavisa busca estudiar nuevos recursos mineros en la zona

Vecinos de Coéns que asistieron al pleno celebrado en la Diputación esta semana Cedida

La plataforma en contra da mina de Coéns recibió una noticia buena y otra mala en la jornada del pasado viernes.

La positiva fue la aprobación por parte del pleno de la Diputación, al que asistió una representación del colectivo, de una moción posicionándose en contra del proyecto de reapertura de la antigua mina de Coéns.

La mala fue que la Consellería de Industria ha concedido a Caolines de Vimianzo (Cavisa), promotora del proyecto en cuestión, permiso para estudiar la posible existencia en la zona de nuevos recursos mineros de caolín, mica y minerales asociados.

Según se recoge en el anuncio publicado en el Diario Oficial de Galicia del pasado viernes, el permiso de investigación Jorge Reyes número 7148 afecta a una superficie de 6 cuadrículas mineras situadas entre Coéns, en Laxe; Fornelos, en Zas; y Dombate, en Cabana.

La autorización tiene una vigencia de tres años.

Contra la resolución del citado departamento autonómico solo se pueden interponer recursos potestativos de reposición ante la propia Consellería de Economía e Industria, así como por vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Desde la plataforma animan a los nuevos propietarios afectados a contactar con ellos para aclarar dudas, al tiempo que anuncian que ya están preparando alegaciones que luego compartirán.

Advierten además a los titulares de los terrenos que no permitan que nadie saque muestras de los mismos sin su consentimiento, recurriendo a la Guardia Civil de ser necesario, y que no firmen ningún documento sin antes asesorarse y tener claro lo que están firmando.

En lo tocante a la moción aprobada en la última sesión del pleno de la Diputación, salió adelante con los votos a favor del PSOE y Alternativa dos Veciños, y el voto en contra del PP.

Desde el colectivo de afectados valoran muy positivamente este posicionamiento de la corporación provincial.