Podemos Laxe critica el nuevo contrato del SAF pese a abstenerse para evitar el bloqueo del servicio

Pleno de Laxe Archivo

Podemos Laxe justificó su abstención en el pleno que aprobó el nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar y cargó contra un modelo que, según la formación, “beneficia ás grandes empresas” y deja sin garantías suficientes a trabajadoras, usuarias y al uso del gallego.

El concejal no adscrito Fernando Del Moral explicó que no votaron en contra porque el servicio estaba “a piques de colapsar”, al estar prestándose actualmente por una empresa sin contrato en vigor y mediante reconocimientos extrajudiciales de deuda.

Aun así, considera que la solución aprobada por PP, PSOE y BNG mantiene un modelo privatizado y con escaso control público. Podemos cuestiona especialmente que el contrato no se divida en lotes pero sí permita la subcontratación, lo que, a su juicio, dejará en manos de la adjudicataria la posibilidad de quedarse con la parte más rentable y derivar servicios especializados a pequeñas empresas bajo sus propias condiciones.

La formación denuncia además que el pliego no incluye mecanismos para recuperar la gestión pública, no blinda al personal municipal, no incorpora suficientes cláusulas de género, antirracistas ni de participación de usuarias y familias, y tampoco exige atención en gallego. Del Moral asegura que su grupo propuso cambios durante el pleno, pero fueron rechazados. “Non podiamos deixar ás nosas maiores sen servizo, pero este contrato é unha mala solución”, resumió.