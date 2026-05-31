Diez empresas optan a construir las nuevas sendas peatonales de la AC-433 en Laxe

La conselleira María Martínez Allegue estuvo acompañada por el alcalde, Francisco Charlín, y por Belón do Campo y María Deza Cedida

La Xunta ha recibido diez ofertas para ejecutar las nuevas sendas peatonales previstas en la carretera autonómica AC-433, a su paso por Laxe. La actuación supondrá una inversión superior a 1,1 millones de euros y permitirá dar continuidad a los itinerarios ya construidos en Soesto y Serantes.

El proyecto, promovido por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, contempla la construcción de dos nuevos tramos por la margen derecha de la vía, con una longitud total de 1.903 metros.

La Xunta aprueba el proyecto de construcción de dos nuevas sendas en Laxe por valor de 1,1 millones Más información

El primero partirá del entorno de Castrelo, en el punto kilométrico 10+493, y enlazará con la senda ya existente en Serantes, a la altura del punto 11+075. El segundo tramo conectará Serantes con Finllido, entre los puntos 11+731 y 12+427, e incluirá además dos zonas de aparcamiento.

Con esta intervención, la Xunta busca mejorar la seguridad peatonal en una carretera muy utilizada por vecinos y visitantes, creando un itinerario más continuo y seguro entre varios núcleos del municipio. La actuación está previsto que sea cofinanciada con fondos europeos FEDER 2021-2027.