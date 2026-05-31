El BNG de Laxe denuncia el deterioro de las pasarelas de la playa urbana

El estado de las pasarelas de la playa de Laxe

El BNG de Laxe ha denunciado el estado de deterioro que presentan varias pasarelas de acceso a la playa urbana de la localidad y ha reclamado al gobierno municipal una actuación inmediata para garantizar la seguridad de los usuarios.

La formación nacionalista asegura que las estructuras muestran tablas rotas, madera astillada y elementos metálicos sobresalientes, una situación que consideran especialmente preocupante ante la proximidad de la temporada estival y el aumento de visitantes.

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Según el BNG, los accesos son utilizados diariamente por vecinos, personas mayores, familias y turistas, por lo que entienden que el mantenimiento debería ser una prioridad. La organización se pregunta si existe una revisión periódica de estas instalaciones y advierte del riesgo de que pueda producirse algún accidente si no se actúa con rapidez.

Desde el grupo municipal reclaman una reparación inmediata de las pasarelas y una revisión integral de todos los accesos al arenal. Los nacionalistas consideran que el estado actual proyecta una imagen negativa de uno de los espacios más emblemáticos del municipio justo a las puertas del verano.