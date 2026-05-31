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Laxe

El BNG de Laxe denuncia el deterioro de las pasarelas de la playa urbana

Redacción
31/05/2026 22:24
El estado de las pasarelas de la playa de Laxe
El estado de las pasarelas de la playa de Laxe
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El BNG de Laxe ha denunciado el estado de deterioro que presentan varias pasarelas de acceso a la playa urbana de la localidad y ha reclamado al gobierno municipal una actuación inmediata para garantizar la seguridad de los usuarios. 

La formación nacionalista asegura que las estructuras muestran tablas rotas, madera astillada y elementos metálicos sobresalientes, una situación que consideran especialmente preocupante ante la proximidad de la temporada estival y el aumento de visitantes.

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Según el BNG, los accesos son utilizados diariamente por vecinos, personas mayores, familias y turistas, por lo que entienden que el mantenimiento debería ser una prioridad. La organización se pregunta si existe una revisión periódica de estas instalaciones y advierte del riesgo de que pueda producirse algún accidente si no se actúa con rapidez.

Desde el grupo municipal reclaman una reparación inmediata de las pasarelas y una revisión integral de todos los accesos al arenal. Los nacionalistas consideran que el estado actual proyecta una imagen negativa de uno de los espacios más emblemáticos del municipio justo a las puertas del verano.

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