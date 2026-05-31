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Laxe

El Salón de Actos de Laxe acoge la representación teatral de ‘Sol Fuerza’

Redacción
31/05/2026 22:29
Una escena de 'Sol Fuerza' representada este fin de semana en Laxe
Una escena de 'Sol Fuerza' representada este fin de semana en Laxe
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El Salón de Actos de Laxe fue escenario de la representación de la obra ‘Sol Fuerza’, una propuesta cultural que reunió a numerosos asistentes y que destacó por la intensidad emocional y artística de su puesta en escena. 

La representación ofreció al público una experiencia teatral marcada por la interpretación, la música y la fuerza narrativa, consolidando la apuesta del municipio por acercar actividades culturales de calidad a vecinos y visitantes.

Desde el Concello de Laxe agradecieron la asistencia del público y el trabajo desarrollado por el elenco artístico y el equipo técnico responsable de la producción. El gobierno local destacó además la importancia de la cultura como espacio de encuentro, participación y disfrute colectivo.

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