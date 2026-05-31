El Salón de Actos de Laxe acoge la representación teatral de ‘Sol Fuerza’

Una escena de 'Sol Fuerza' representada este fin de semana en Laxe

El Salón de Actos de Laxe fue escenario de la representación de la obra ‘Sol Fuerza’, una propuesta cultural que reunió a numerosos asistentes y que destacó por la intensidad emocional y artística de su puesta en escena.

La representación ofreció al público una experiencia teatral marcada por la interpretación, la música y la fuerza narrativa, consolidando la apuesta del municipio por acercar actividades culturales de calidad a vecinos y visitantes.

Desde el Concello de Laxe agradecieron la asistencia del público y el trabajo desarrollado por el elenco artístico y el equipo técnico responsable de la producción. El gobierno local destacó además la importancia de la cultura como espacio de encuentro, participación y disfrute colectivo.