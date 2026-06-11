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Laxe

Los alcaldes afectados por el permiso minero ‘José Reyes’ actuarán de forma coordinada

Mantendrán una reunión de trabajo para estudiar posibles iniciativas institucionales

Redacción
11/06/2026 21:22
Afectados por la mina de Coéns que acudieron a un pleno de la Diputación
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Los alcaldes de Cabana de Bergantiños, Laxe y Zas mantendrán la próxima semana una reunión de trabajo con el fin de coordinar posturas y analizar de forma conjunta posibles actuaciones ante el permiso de investigación minera otorgado por la Xunta a Cavisa y que afecta a distintas zonas de los tres municipios. 

El encuentro permitirá que cada regidor exponga la situación específica de su municipio, así como las posibles consecuencias que este proyecto podría tener sobre el territorio, el medio natural, la actividad económica y la calidad de vida de los vecinos de cada una de las zonas afectadas. 

La reunión se enmarca en la preocupación existente entre las administraciones locales y la ciudadanía por el avance de este expediente minero, que actualmente se encuentra en una fase de investigación de los recursos del subsuelo, considerada el paso previo a una eventual solicitud de explotación. 

Los tres alcaldes coinciden en la conveniencia de adoptar una posición común ante un asunto que trasciende los límites de un único municipio y que consideran que se debe afrontar con diálogo, coordinación y unidad institucional. 

Entienden que es fundamental que los tres municipios compartan información, analicen con detalle las posibles afecciones y defiendan de manera conjunta los intereses de los vecinos y vecinas. 

Aunque después, en función de donde se lleven a cabo las catas y partiendo del conocimiento exhaustivo que cada uno tiene de su respectivo municipio, podrán adoptar medidas más específicas si consideran que así pueden defender mejor los intereses de sus administrados y del territorio.

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