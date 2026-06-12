“O BNG vai a por todas en Laxe”, dijo Pontón en la presentación de Cristina Vázquez

Ana Pontón y Cristina Vázquez en el acto celebrado en el hotel Playa de Laxe Mar Casal

Cristina Vázquez del Prisco, la nueva candidata del BNG a la Alcaldía de Laxe, tuvo una madrina destacada en su puesta de largo.

La portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, fue la encargada de presentarla y se refirió a ella como “a próxima alcaldesa”, capacitada para “poñer en marcha un Laxe mellor”.

Fue en el transcurso de un acto celebrado en el hotel Playa de Laxe, en el que se dieron cita vecinos y una amplia representación del BNG de la comarca, incluidos el exalcalde de Carballo, Evencio Ferrero, y su sucesor, Daniel Pérez.

La candidata se mostró ilusionada de cara al reto que supone la cita con las urnas de mayo de 2027, que dijo afrontar con el convencimiento de que “Laxe pode ter un futuro moito máis grande do que ten”.

Cristina Vázquez habló de luchar por un municipio en el que se garantice el cuidado a las personas mayores, que disponga de espacios adecuados para los niños y en el que se apoye a sectores claves como el pesquero, la hostelería o el comercio, y al resto de emprendedores.

La nacionalista dijo también tener claro que “Laxe non é porto solo”.

En este sentido apuntó la necesidad de dotar a las parroquias de servicio de alcantarillado o de facilitar que los más pequeños dispongan de transporte para acudir a los centros educativos una vez superada la enseñanza obligatoria.

Habló también de la necesidad de mantener el municipio limpio todo el año y se comprometió a proteger el patrimonio cultural, arquitectónico y natural.

Pontón, por su parte, pronosticó que en mayo de 2027 se va a abrir una nueva etapa en Laxe: “Estou convencida de que Cristina Vázquez vai ser a próxima alcaldesa para poñer en marcha un Laxe mellor”.

Fundamentó su corazonada en que tiene “equipo e proxecto para que o concello avance”, por lo que anunció que “imos a ir a por todas nas próximas eleccións, desde a humildade, o traballo en equipo e o man a man coa xente deste concello, pero tamén con ilusión e ambición porque cremos que Laxe vai estar mellor con Cristina”.

La líder nacionalista puso como ejemplo “do modelo transformador do Bloque” a Carballo, “un concello que non deixa de progresar” y al que calificó de referente en los ámbitos económico, social y cultural.