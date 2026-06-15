Carballo y A Laracha, primeros concellos en poner en marcha el servicio de socorrismo

Dos socorristas vigilando este lunes el arenal carballés de Razo Mar Casal

Desde este lunes está operativo el servicio de salvamento y socorrismo en la playa de Caión y en los tres arenales carballeses en los que este verano volverá a ondear el distintivo de la bandera azul: Razo, Pedra do Sal y As Saíñas.

En el caso de Carballo, ayer mismo firmaron el correspondiente contrato laboral los 28 socorristas y los cuatro coordinadores contratados para el desempeño de sus funciones durante los próximos tres meses.

El Concello da Laracha, por su parte, cumplimentó este trámite hace ya tiempo, toda vez que hace un par de años adjudicó el servicio a la empresa Top Rescue.

Las labores de vigilancia en la playa de Caión también se prolongarán por espacio de tres meses y de ellas se encargarán 8 socorristas y 1 coordinador.

El servicio funcionará todos los días de la semana en horario de 12.00 a 20.00 horas.

Superada la ola de calor que se vivió el fin de semana, los socorristas tuvieron este lunes un plácido primer día de trabajo con presencia de pocos bañistas, por lo que aprovecharon para supervisar el estado de las casetas y del material de cara a tener todo a punto para cuando vuelvan a subir las temperaturas y aumente la afluencia de visitantes.

En el arenal As Salseiras de Caión los socorristas participarán hoy en el acto protocolario de izado de la bandera azul, que tendrá lugar a las 13 horas en el acceso principal a la playa.

En cuestión de días también empezará a funcionar el servicio de salvamento en el arenal malpicán de Area Maior.

Será concretamente el próximo viernes coincidiendo con los festejos de San Adrián.

Antes el personal tendrá que pasar el reconocimiento médico y firmar los correspondientes contratos.

Habrá 5 socorristas y 1 coordinador que desempeñarán sus funciones hasta principios de septiembre.

Por lo que respecta a la playa urbana de Laxe, el servicio estará disponible durante dos meses a partir del 1 de julio, con una dotación de 6 efectivos.

Otros 2 vigilarán a los bañistas en la piscina al aire libre de Cabo da Area.