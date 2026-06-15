Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laxe

Carballo y A Laracha, primeros concellos en poner en marcha el servicio de socorrismo

Los tres arenales carballeses serán controlados por 32 vigilantes mientras el arenal de Caión contará con 9

Redacción
15/06/2026 22:10
Dos socorristas vigilando este lunes el arenal carballés de Razo
Dos socorristas vigilando este lunes el arenal carballés de Razo
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Desde este lunes está operativo el servicio de salvamento y socorrismo en la playa de Caión y en los tres arenales carballeses en los que este verano volverá a ondear el distintivo de la bandera azul: Razo, Pedra do Sal y As Saíñas. 

En el caso de Carballo, ayer mismo firmaron el correspondiente contrato laboral los 28 socorristas y los cuatro coordinadores contratados para el desempeño de sus funciones durante los próximos tres meses. 

El Concello da Laracha, por su parte, cumplimentó este trámite hace ya tiempo, toda vez que hace un par de años adjudicó el servicio a la empresa Top Rescue. 

Las labores de vigilancia en la playa de Caión también se prolongarán por espacio de tres meses y de ellas se encargarán 8 socorristas y 1 coordinador. 

El servicio funcionará todos los días de la semana en horario de 12.00 a 20.00 horas. 

Superada la ola de calor que se vivió el fin de semana, los socorristas tuvieron este lunes un plácido primer día de trabajo con presencia de pocos bañistas, por lo que aprovecharon para supervisar el estado de las casetas y del material de cara a tener todo a punto para cuando vuelvan a subir las temperaturas y aumente la afluencia de visitantes. 

En el arenal As Salseiras de Caión los socorristas participarán hoy en el acto protocolario de izado de la bandera azul, que tendrá lugar a las 13 horas en el acceso principal a la playa. 

En cuestión de días también empezará a funcionar el servicio de salvamento en el arenal malpicán de Area Maior.

 Será concretamente el próximo viernes coincidiendo con los festejos de San Adrián. 

Antes el personal tendrá que pasar el reconocimiento médico y firmar los correspondientes contratos. 

Habrá 5 socorristas y 1 coordinador que desempeñarán sus funciones hasta principios de septiembre. 

Por lo que respecta a la playa urbana de Laxe, el servicio estará disponible durante dos meses a partir del 1 de julio, con una dotación de 6 efectivos. 

Otros 2 vigilarán a los bañistas en la piscina al aire libre de Cabo da Area.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Dos socorristas vigilando este lunes el arenal carballés de Razo

Carballo y A Laracha, primeros concellos en poner en marcha el servicio de socorrismo
Redacción
Ana Pontón y Cristina Vázquez en el acto celebrado en el hotel Playa de Laxe

“O BNG vai a por todas en Laxe”, dijo Pontón en la presentación de Cristina Vázquez
Redacción
Afectados por la mina de Coéns que acudieron a un pleno de la Diputación

Los alcaldes afectados por el permiso minero ‘José Reyes’ actuarán de forma coordinada
Redacción
Una escena de 'Sol Fuerza' representada este fin de semana en Laxe

El Salón de Actos de Laxe acoge la representación teatral de ‘Sol Fuerza’
Redacción