La bandera azul ondea un verano más en Caión como símbolo de la calidad de los servicios de la playa

Socorristas y representantes del gobierno local posando con la bandera azul antes de izarla en la playa de Caión Cedida

Llega la temporada estival y con ella empiezan a tomar protagonismo los arenales de la Costa da Morte, ámbito en el que este verano doce de sus playas lucirán el distintivo de la bandera azul, garantía de la calidad de sus aguas y de los distintos servicios, además de compromiso con la protección del medio ambiente.

En As Salseiras de Caión la enseña ya ondea desde este martes a mediodía luego del correspondiente acto protocolario presidido por el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela.

El regidor estuvo acompañado por los ediles José Ramón Martínez Barbeito, Patricia Blanco y Alberto Blanco, así como los 8 socorristas que desde el pasado lunes y hasta el 15 de septiembre, en horario de 12.00 a 20.00 horas, se encargarán de velar por la seguridad de los bañistas.

El mandatario destacó que la bandera azul supone un reconocimiento al esfuerzo municipal para garantizar que la playa de Caión continúe ofreciendo las mejores condiciones tanto para los vecinos como para los visitantes.

La renovación de este distintivo implica la plena operatividad de los servicios y equipamientos de la playa, incluyendo los aseos y el dispositivo de seguridad.

En este apartado hay que recordar que el Concello asume con fondos propios el coste del servicio, que asciende a 68.000 euros.

Radiación ultravioleta

La playa urbana de Laxe también fue noticia el martes por ser el arenal escogido por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para animar a los gallegos a disfrutar de las playas de forma segura, lo que pasa por protegerse de los efectos del sol.

La representante del Gobierno autonómico incidió en que en el actual contexto de cambio climático es esencial adoptar hábitos de prevención para conservar la salud.

En este sentido, puso en valor el esfuerzo que viene realizando MeteoGalicia para ofrecer información detallada sobre el índice ultravioleta para todos los concellos gallegos con previsión hora a hora para el propio día y las dos jornadas siguientes.

Esto permite, añadió, monitorizar de forma completa la radiación ultravioleta ofreciendo a la ciudadanía información de utilidad para conocer la evolución del índice a lo largo del día y saber cuándo la exposición al sol es menos peligrosa para la salud.

Ángeles Vázquez, a la que acompañó el alcalde, Francisco Charlín, animó a la población a consultar esa información y a actuar de forma responsable.