El Museo do Mar de Laxe consolida su atractivo turístico

Visitantes en el Museo do Mar de Laxe Cedida

El Museo do Mar de Laxe continúa afianzándose como uno de los principales reclamos culturales del municipio. Desde comienzos de mayo ha recibido alrededor de 500 visitantes, pertenecientes a diez grupos organizados procedentes de distintos puntos de Galicia y de la Comunidad de Madrid.

El Concello destaca que estas cifras reflejan el creciente interés por conocer la historia marinera, las tradiciones y la identidad de una villa estrechamente vinculada al mar. Las visitas guiadas, que se desarrollan principalmente los domingos por la tarde, continuarán durante los próximos meses y ya cuentan con numerosas reservas programadas hasta finales de octubre.

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El gobierno local considera que este incremento de visitantes confirma la consolidación del museo como un referente cultural de la Costa da Morte y agradece tanto la confianza de quienes lo visitan como el trabajo de las personas que hacen posible su funcionamiento. Desde el Concello animan además a vecinos y turistas a descubrir este espacio dedicado a preservar y divulgar el patrimonio marítimo de Laxe.