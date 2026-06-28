Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laxe

El Museo do Mar de Laxe consolida su atractivo turístico

Desde mayo más de medio millar de personas han pasado por las instalaciones

Redacción
28/06/2026 19:33
Visitantes en el Museo do Mar de Laxe
Visitantes en el Museo do Mar de Laxe
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Museo do Mar de Laxe continúa afianzándose como uno de los principales reclamos culturales del municipio. Desde comienzos de mayo ha recibido alrededor de 500 visitantes, pertenecientes a diez grupos organizados procedentes de distintos puntos de Galicia y de la Comunidad de Madrid

El Concello destaca que estas cifras reflejan el creciente interés por conocer la historia marinera, las tradiciones y la identidad de una villa estrechamente vinculada al mar. Las visitas guiadas, que se desarrollan principalmente los domingos por la tarde, continuarán durante los próximos meses y ya cuentan con numerosas reservas programadas hasta finales de octubre. 

Entrega de las distinciones de calidad turística

La Costa da Morte apuesta por la calidad turística

Más información

El gobierno local considera que este incremento de visitantes confirma la consolidación del museo como un referente cultural de la Costa da Morte y agradece tanto la confianza de quienes lo visitan como el trabajo de las personas que hacen posible su funcionamiento. Desde el Concello animan además a vecinos y turistas a descubrir este espacio dedicado a preservar y divulgar el patrimonio marítimo de Laxe.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Visitantes en el Museo do Mar de Laxe

El Museo do Mar de Laxe consolida su atractivo turístico
Redacción
Socorristas y representantes del gobierno local posando con la bandera azul antes de izarla en la playa de Caión

La bandera azul ondea un verano más en Caión como símbolo de la calidad de los servicios de la playa
Redacción
Dos socorristas vigilando este lunes el arenal carballés de Razo

Carballo y A Laracha, primeros concellos en poner en marcha el servicio de socorrismo
Redacción
Ana Pontón y Cristina Vázquez en el acto celebrado en el hotel Playa de Laxe

“O BNG vai a por todas en Laxe”, dijo Pontón en la presentación de Cristina Vázquez
Redacción