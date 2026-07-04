La biblioteca de Laxe acoge una nueva edición de la Exposición Lego de Verano

Una de las actividades en la biblioteca de Laxe Cedida

La biblioteca de Laxe volverá a acoger este verano una nueva edición de la Exposición Lego, que podrá visitarse del 6 al 17 de julio en horario de 10 a 14 horas.

La programación incluye además dos talleres Lego, previstos para los días 10 y 17 de julio a las 12 horas, con una duración aproximada de una hora.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la propia biblioteca, llamando al 981 706 96 o enviando un correo a biblioteca@laxe.es. Para formalizar la inscripción será necesario indicar el nombre completo y un teléfono de contacto.

Los menores de 7 años deberán participar acompañados de una persona adulta y la edad máxima para los talleres será de 11 años.