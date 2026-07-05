Jaci Mello y Diana Balboa conquistan la II Carreira Pedestre de Laxe
La prueba reunió este domingo a más de 300 corredores pese a la ola de calor
Jaci Mello y Diana Balboa conquistaron este domingo la II Carreira Pedestre de Laxe al imponerse en la prueba reina de 10 kilómetros, que reunió a más de 300 corredores. El atleta de la Sociedad Deportiva Compostela Atletismo Arteixo se adjudicó la victoria con un tiempo de 35 minutos y 7 segundos, mientras que Balboa fue la más rápida en la categoría femenina al cruzar la línea de meta en 44 minutos y 42 segundos.
La carrera masculina se decidió con escasas diferencias entre los primeros clasificados. Tras Jaci Mello finalizó Daniel Fuentes Bardanca, que detuvo el cronómetro en 35:18, mientras que el tercer puesto fue para Ismael García Carballo, del Club Atletismo Lousame Brión, con un tiempo de 35:40.
En la clasificación femenina, la segunda posición fue para Clara Pazos Vilar, con 45:01, mientras que Ana Varela Trigo ocupó la tercera plaza tras finalizar la prueba en 47:35.
La jornada deportiva también incluyó la prueba de cinco kilómetros, en la que el corredor local Nicolás Iglesias López, de Laxe, logró la victoria con un registro de 16:57. El segundo puesto correspondió a Álex Mella Suárez, del Atletismo Obradoiro Brión, con 18:09, mientras que Adrián Verdes García, de Malpica, completó el podio con un tiempo de 18:11.
En la categoría femenina de la 5K, la vencedora fue Martina Tasende Andrade, de la Asociación Deportiva Atlética do Sil, de Carballo, que cruzó la meta en 21:40. La segunda clasificada fue Philomène Gregoire, con un tiempo de 23:07, y el tercer puesto recayó en Chloé Romar, que completó el recorrido en 23:45.
La segunda edición de la Carreira Pedestre de Laxe volvió a registrar una notable participación, con más de 300 corredores repartidos entre las diferentes distancias y categorías. La prueba de 10 kilómetros concentró buena parte del nivel competitivo de la jornada, mientras que la carrera de 5K y las categorías inferiores reunieron a numerosos atletas y aficionados al atletismo.
El buen ambiente acompañó durante toda la mañana una cita que volvió a convertir las calles de Laxe en un escenario deportivo, con numeroso público siguiendo el paso de los corredores y animando especialmente en la salida y la llegada, a pesar de la ola de calor.