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Laxe

Jaci Mello y Diana Balboa conquistan la II Carreira Pedestre de Laxe

La prueba reunió este domingo a más de 300 corredores pese a la ola de calor

A. Pérez Cavolo
05/07/2026 18:10
Más de 300 corredores se dieron cita este domingo para participar en la segunda edición de la carretera laxense en una jornada muy calurosa
Más de 300 corredores se dieron cita este domingo para participar en la segunda edición de la carretera laxense en una jornada muy calurosa
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Jaci Mello y Diana Balboa conquistaron este domingo la II Carreira Pedestre de Laxe al imponerse en la prueba reina de 10 kilómetros, que reunió a más de 300 corredores. El atleta de la Sociedad Deportiva Compostela Atletismo Arteixo se adjudicó la victoria con un tiempo de 35 minutos y 7 segundos, mientras que Balboa fue la más rápida en la categoría femenina al cruzar la línea de meta en 44 minutos y 42 segundos.

La carrera masculina se decidió con escasas diferencias entre los primeros clasificados. Tras Jaci Mello finalizó Daniel Fuentes Bardanca, que detuvo el cronómetro en 35:18, mientras que el tercer puesto fue para Ismael García Carballo, del Club Atletismo Lousame Brión, con un tiempo de 35:40.

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En la clasificación femenina, la segunda posición fue para Clara Pazos Vilar, con 45:01, mientras que Ana Varela Trigo ocupó la tercera plaza tras finalizar la prueba en 47:35.

La jornada deportiva también incluyó la prueba de cinco kilómetros, en la que el corredor local Nicolás Iglesias López, de Laxe, logró la victoria con un registro de 16:57. El segundo puesto correspondió a Álex Mella Suárez, del Atletismo Obradoiro Brión, con 18:09, mientras que Adrián Verdes García, de Malpica, completó el podio con un tiempo de 18:11.

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En la categoría femenina de la 5K, la vencedora fue Martina Tasende Andrade, de la Asociación Deportiva Atlética do Sil, de Carballo, que cruzó la meta en 21:40. La segunda clasificada fue Philomène Gregoire, con un tiempo de 23:07, y el tercer puesto recayó en Chloé Romar, que completó el recorrido en 23:45.

La segunda edición de la Carreira Pedestre de Laxe volvió a registrar una notable participación, con más de 300 corredores repartidos entre las diferentes distancias y categorías. La prueba de 10 kilómetros concentró buena parte del nivel competitivo de la jornada, mientras que la carrera de 5K y las categorías inferiores reunieron a numerosos atletas y aficionados al atletismo.

El buen ambiente acompañó durante toda la mañana una cita que volvió a convertir las calles de Laxe en un escenario deportivo, con numeroso público siguiendo el paso de los corredores y animando especialmente en la salida y la llegada, a pesar de la ola de calor. 

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