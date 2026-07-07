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Laxe

El BNG de Laxe reclama a la Diputación una solución definitiva para el paso de la DP-4001 por A Torre 

Pide también más seguridad viaria también en Coéns

Redacción
07/07/2026 17:40
Cristina Vázquez, nueva candidata del BNG a la alcaldía de Laxe
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El BNG de Laxe ha registrado una solicitud dirigida al área de Vías e Obras de la Diputación para reclamar la mejora de la seguridad viaria en los núcleos de A Torre y Coéns, ambos atravesados por la carretera provincial DP-4001 (Laxe–Fornelos).

Los nacionalistas consideran prioritario que la Diputación inicie los trabajos para hacer realidad una variante o circunvalación que permita sacar el tráfico de paso del centro de A Torre, un núcleo con las viviendas prácticamente a pie de carretera. 

En el escrito presentado, el BNG pide que los servicios técnicos de la Diputación elaboren un estudio de viabilidad sobre las distintas alternativas posibles y que se redacte el correspondiente proyecto para incorporarlo a la planificación de inversiones del ente provincial.

En la iniciativa se pide también la adopción de medidas para reducir la velocidad del tráfico a su paso por el núcleo de Coéns, así como el arreglo y acondicionamiento de la marquesina de la parada de autobús.

La portavoz del BNG de Laxe y candidata a la Alcaldía, Cristina Vázquez, afirma que “a Deputación non pode seguir mirando para outro lado ante unha situación que leva anos preocupando á veciñanza”.

“Na Torre estamos diante dun problema de seguridade viaria evidente. Hai vivendas pegadas á estrada, tránsito peonil diario e un volume de tráfico cada vez maior. Non é razoable seguir adiando unha solución estrutural cando está en xogo a seguridade das persoas", afirma.

Vázquez destaca que la petición de una variante “non é un capricho, senón unha actuación de planificación necesaria para compatibilizar a mobilidade coa protección dun núcleo habitado”.

En relación con Coéns, la portavoz nacionalista considera que existen actuaciones que pueden ejecutarse a corto plazo. 

“Reducir a velocidade dos vehículos ao seu paso polo núcleo e reparar a marquesiña da parada do autobús son medidas sinxelas, asumibles e moi demandadas pola veciñanza. Son pequenas actuacións que teñen un impacto directo na seguridade e no día a día das persoas", apunta.

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