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Laxe

Medio centenar de personas descubren los penedos de  Pasarela y Traba 

Fue una nueva actividad del programa Recunchos 2026 de los concellos de Vimianzo y Laxe

Redacción
13/07/2026 19:19
Los participantes en la ruta guiada por los penedos de Traba e Pasarela
Los participantes en la ruta guiada por los penedos de Traba e Pasarela
Cedida
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Un total de 50 personas participaron este fin de semana en una nueva actividad del programa Recunchos 2026, una iniciativa impulsada por los concellos de Vimianzo y Laxe para poner en valor el patrimonio natural del territorio.

En esta ocasión, la ruta recorrió el los Penedos de Pasarela e Traba, uno de los enclaves geológicos más emblemáticos de la Costa da Morte, donde los asistentes pudieron conocer la riqueza paisajística y ambiental de la zona.

La visita estuvo guiada por Xan Fernández Carrera, que ofreció explicaciones sobre la historia, la geología y los valores naturales del espacio a lo largo del recorrido.

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