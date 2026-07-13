Medio centenar de personas descubren los penedos de  Pasarela y Traba 

Los participantes en la ruta guiada por los penedos de Traba e Pasarela Cedida

Un total de 50 personas participaron este fin de semana en una nueva actividad del programa Recunchos 2026, una iniciativa impulsada por los concellos de Vimianzo y Laxe para poner en valor el patrimonio natural del territorio.

En esta ocasión, la ruta recorrió el los Penedos de Pasarela e Traba, uno de los enclaves geológicos más emblemáticos de la Costa da Morte, donde los asistentes pudieron conocer la riqueza paisajística y ambiental de la zona.

La visita estuvo guiada por Xan Fernández Carrera, que ofreció explicaciones sobre la historia, la geología y los valores naturales del espacio a lo largo del recorrido.