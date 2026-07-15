La recuperación de la píllara das dunas avanza en la playa de Traba

El alcalde de Laxe (c.) y la delegada de la Xunta Belén do Campo (d.), en Laxe soltando uno de los ejemplares de píllara en Traba Mar Casal

La playa de Traba, en Laxe, continúa consolidándose como uno de los principales enclaves para la recuperación de la píllara das dunas en Galicia. Este miércoles acogió la suelta de seis nuevos ejemplares de esta especie protegida, una actuación que confirma la evolución positiva registrada en este arenal desde que la ave comenzó a reproducirse en la zona en 2024.

En la liberación participaron la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; el alcalde de Laxe, Francisco Charlín; el profesor titular del Departamento de Zoología de la Universidade de Santiago de Compostela, Jesús Domínguez; la técnica superior de investigación María Vidal, además de agentes medioambientales que realizan el seguimiento de la especie.

Durante la visita, Do Campo destacó los buenos resultados que está ofreciendo la recuperación de la píllara en Traba, donde las parejas reproductoras están logrando importantes éxitos de cría. La representante autonómica subrayó además que ya existen varias familias de esta ave creciendo en distintos arenales de la provincia, entre ellos el carballés de Baldaio, por lo que apeló a la colaboración de los usuarios de las playas para compatibilizar el disfrute del litoral con la conservación de la biodiversidad.

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La actuación forma parte del Plan de Conservación de la Píllara das Dunas, impulsado por la Xunta desde 2014. Según el último censo realizado por la Universidade de Santiago de Compostela, Galicia cuenta actualmente con 93 parejas reproductoras distribuidas en 23 playas, lo que sitúa a la comunidad, junto con las Islas Baleares, como el único territorio de España donde la población de esta especie mantiene una evolución creciente y sostenida.

En plena campaña reproductora, los equipos de seguimiento monitorizan 100 nidos repartidos por 23 playas, de los que el 85 % ya están protegidos mediante vallados o jaulas para evitar su depredación o destrucción. Además, este año fue necesario trasladar once nidos amenazados por las mareas vivas a los centros especializados de Oleiros y Cotobade para garantizar la viabilidad de los huevos.

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Belén do Campo también puso en valor el programa autonómico de cría ex situ, iniciado en 2017 y considerado una experiencia pionera en Europa. Gracias a esta iniciativa ya se han liberado cerca de 200 ejemplares criados en los centros de recuperación de fauna silvestre, contribuyendo de forma decisiva a reforzar la población gallega de esta ave catalogada como vulnerable.

Coincidiendo con la época de reproducción, que se prolonga entre marzo y agosto, la Xunta hizo un nuevo llamamiento a respetar las zonas de nidificación para seguir garantizando la recuperación de una de las aves más emblemáticas y sensibles del litoral gallego.