Laxe aprueba el nuevo presupuesto, que sube un 20%, y el reglamento del Punto de Atención a la Infancia

Una sesión de archivo del pleno de la corporación municipal de Laxe EC

En un pleno extraordinario celebrado el pasado miércoles, la corporación municipal de Laxe aprobó los presupuestos para el presente ejercicio, que se incrementan en cerca de medio millón de euros con respecto a los de 2025.

El acuerdo salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno del Partido Popular y la abstención de los grupos de la oposición, en una sesión a la que no pudieron asistir uno de los representantes del BNG ni el edil de Podemos.

El nuevo documento contable contempla un incremento de de 464.866,45 euros en los ingresos, que pasan de los 3.428.901,87 euros de 2025 a 3.893.768,32 euros en 2026, mientras que el apartado de gastos aumenta en 419.182,22 euros, situándose en 3.848.084,09 euros.

Desde el grupo de gobierno destacan que las nuevas cuentas refuerzan los servicios sociales y el esfuerzo inversor, permitiendo "impulsar un proxecto histórico para as familias de Laxe".

Inciden así en el incremento del capítulo de inversiones, que pasa de los anteriores 312.558 euros a los 462.741 euros de ahora (incremento de 150.183 euros).

La consignación para servicios sociales asciende a 817.550 euros, 100.000 euros más que el año pasado, "consolidando o compromiso do Concello coa atención ás persoas", en palabras del alcalde, Paco Charlín.

La subida de los ingresos se explica, entre otras cuestiones, por la actualización anual del IBI, por la incorporación de ingresos procedentes de operaciones no presupuestarias, por el aumento de las aportaciones del Estado y por el incremento de la financiación del Plan de Obras y Servicios (POS) destinado a gasto corriente.

PAI

El otro acuerdo relevante fue la aprobación, en este caso por unanimidad, del reglamento y del precio público del Punto de Atención a la Infancia (PAI), un servicio muy demandado por las familias de Laxe y por el que el alcalde, Paco Charlín, lleva tiempo trabajando.

La creación de este nuevo servicio permitirá ampliar la atención a la infancia en el municipio y ofrecer una herramienta fundamental para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, convirtiéndose en un avance histórico para Laxe.

El alcalde destacó la importancia de los acuerdos alcanzados en el pleno y agradeció el respaldo recibido en el asunto del PAI: "Son uns orzamentos pensados para seguir mellorando Laxe, reforzar os servizos públicos e continuar investindo no futuro do noso municipio. Pero, ademais, a aprobación unánime do PAI é unha excelente noticia para moitas familias. Levamos moito tempo traballando para poñelo en marcha e hoxe damos un paso decisivo para que este servizo sexa unha realidade canto antes", dijo.