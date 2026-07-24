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Laxe

La Xunta deniega la concesión de la mina de Coéns por no cumplir los requisitos ambientales

El Concello de Laxe ha mostrado su satisfacción por la resolución autonómica

A. Pérez Cavolo
24/07/2026 17:08
Vecinos de Coéns que asistieron al pleno celebrado en la Diputación esta semana
Vecinos de Coéns que asistieron al pleno celebrado en la Diputación
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La Xunta de Galicia ha denegado la solicitud de concesión de explotación minera Don Sebastián Fracción 1.ª, proyectada en la zona de Coéns, en Laxe, al considerar que la iniciativa no cumple los requisitos ambientales necesarios para continuar con su tramitación.

Así lo informó este viernes el Concello de Laxe, que ha mostrado su satisfacción por la resolución, que considera un paso importante en la defensa del territorio, al entender que la explotación podría tener una incidencia significativa sobre el medio ambiente, el paisaje, los núcleos habitados y, en definitiva, sobre la calidad de vida de los vecinos del municipio.

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Desde el Ayuntamiento recuerdan que esta decisión se refiere exclusivamente a la concesión de explotación, mientras que el Concello mantiene también su oposición a los distintos permisos de investigación minera que afectan a Laxe y a su entorno. En este sentido, señala que ha presentado los correspondientes recursos al considerar que este tipo de proyectos deben someterse a un análisis exhaustivo desde el punto de vista urbanístico, ambiental, patrimonial y social.

El Ejecutivo municipal ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y reafirmar su compromiso con la defensa de los intereses del municipio. Según indica, continuará impulsando todas las actuaciones que estén a su alcance para impedir que prosperen iniciativas que puedan ocasionar un impacto negativo sobre el territorio sin cumplir de forma estricta la normativa vigente y las garantías exigibles.

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El Concello insiste, además, en que su postura no supone un rechazo a la actividad económica ni al desarrollo del municipio, sino la defensa de un modelo compatible con la conservación del patrimonio natural y cultural, la protección del medio ambiente y el bienestar de la población.

El Ayuntamiento asegura que seguirá informando puntualmente sobre la evolución de los expedientes relacionados con la actividad minera en el municipio y mantiene como prioridad la protección de los valores naturales, ambientales y paisajísticos de Laxe, así como la defensa del interés general de la localidad.

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