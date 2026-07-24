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Laxe

Laxe calienta motores para celebrar la XIII edición de su Mercado Pirata

Será del 31 de julio al 2 de agosto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 22:08
Edición anterior del Mercado Pirata de Laxe
Raúl López
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Laxe volverá a transformarse en un gran puerto pirata del 31 de julio al 2 de agosto con la celebración de la decimotercera edición del Mercado Pirata, una de las citas estivales con mayor capacidad de convocatoria de la localidad. Durante tres jornadas, la Praza Ramón Juega reunirá puestos de artesanía y alimentación, además de un amplio programa de animación pensado para todos los públicos.

El mercado abrirá sus puertas el viernes en horario de tarde, de 19.00 a 23.00 horas, mientras que el sábado y el domingo funcionará tanto por la mañana, entre las 11.00 y las 14.00 horas, como por la tarde, de 18.00 a 23.00. Entre las actividades previstas figura un espectáculo de fuego y distintas propuestas de animación que recrearán un ambiente inspirado en el mundo de la piratería.

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