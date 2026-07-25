El Concello de Laxe acusa al BNG de utilizar la Diputación para fines partidistas y aprovecharse del trabajo municipal
El alcalde, Paco Charlín, califica de "deslealtad institucional" que un diputado provincial visite Laxe para atribuirle al Bloque una subvención solicitada y tramitada por el gobierno local
El Concello de Laxe, a través de un comunicado, denuncia "a utilización partidista que o BNG está facendo da Deputación da Coruña" después de que los nacionalistas anunciasen en sus redes sociales la visita al municipio del diputado provincial de Patrimonio y Contratación, Xosé Luís Penas, "sen que o Concello nin o alcalde fosen informados oficialmente da súa presenza".
El alcalde de Laxe, Paco Charlín, califica tal proceder de "mostra de deslealdade institucional intolerable" y dice lamentar que un representante de la Diputación visite el municipio para tratar un proyecto municipal sin pasar por el Concello, sin contactar con el gobierno local y sin respetar los mínimos principios de cortesía entre administraciones.
"A Deputación da Coruña é unha institución de todos os concellos e de todos os cidadáns, non unha sede do BNG nin unha ferramenta para facer campaña electoral. Un deputado provincial non pode vir a Laxe ás costas do Concello para facer unha fotografía coa portavoz local do seu partido e atribuírlle ao BNG o traballo realizado durante meses polo Goberno municipal e polos técnicos", afirma Paco Charlín.
Para el ejecutivo laxense es "especialmente grave" que el BNG declare públicamente que su "proposta, traballo e presión" hicieron posible la subvención nominativa destinada a la senda peatonal de A Torre.
"Nin a presión nin unha publicación en Facebook redactan proxectos, responden requirimentos, celebran reunións técnicas, modifican documentación ou asumen o financiamento municipal. Esa subvención sae adiante porque o Concello de Laxe a solicitou, traballou nela e cumpriu todas as esixencias da Deputación", argumenta el regidor.
Senda peatonal de A Torre
El mandatario laxense explica que la mejora de la senda peatonal de A Torre será financiada mediante una subvención nominativa en la que la Diputación asumirá el 80% de la inversión y el Concello de Laxe el 20% restante.
"Para chegar a este punto foi necesario atender diversos requirimentos administrativos e manter varias reunións entre o equipo redactor do proxecto e os técnicos provinciais. O proxecto xa foi aprobado tecnicamente e queda pendente unicamente da súa ratificación no Pleno da Deputación", puntualiza Charlín, a al vez que se queja por el hecho de que un representante del gobierno provincial optase por informar primero al BNG de Laxe obviando al Concello en dicha visita.
"É unha práctica politicamente moi grave. O normal sería que a Deputación se dirixise á institución que solicitou a subvención, que vai achegar fondos municipais e que terá que executar a obra. Pero preferiron facer unha visita partidista e fabricar un relato no que o BNG aparece como protagonista dun expediente que non tramitou", afirma, a la vez que acusa a los nacionalistas locales de "intentar poñerse medallas co traballo dos demais".
Paco Charlín considera lo sucedido como una prueba de que ya comenzó la carrera electoral y de que "o BNG intenta utilizar os recursos e cargos institucionais da Deputación para facer oposición municipal".
Posible circunvalación en la DP-4001
El gobierno laxense acusa a la Diputación de ser menos diligente con otras demandas presentadas por el Ayuntamiento, caso del estudio que quedaría en realizar sobre la posibilidad de una circunvalación para mejorar la seguridad en la DP-4001 (Fornelos-Laxe).
"Levamos desde marzo de 2025 reuníndonos, reclamando solucións e preguntando pola circunvalación. A Deputación comprometeuse a estudala, pero non fixo nada. Agora aparecen en Laxe para facer fotografías e dar leccións de traballo municipal. O que necesitamos son resultados e compromisos cumpridos, non propaganda", dice Charlín.
El caso del PAI
El primer edil laxense va más allá al declarar que "esta estratexia de apropiación política política xa se produciu co Punto de Atención á Infancia (PAI), un servizo no que o Concello levaba anos traballando e que, unha vez desbloqueado e sacado adiante polo actual Goberno municipal, o BNG intentou presentar como unha iniciativa propia formulada hai máis dunha década".
"Parece que todo o que se consegue en Laxe é grazas ao BNG....E aquilo que non se consegue inmediatamente utilízano para atacar. Esta maneira de facer política xa superou todos os límites", añade.
El Concello de Laxe finaliza reiterando su voluntad de colaborar con la Diputación de A Coruña y resto de administraciones y advirtiendo de que no aceptará nuevas actuaciones "nas que se ignore deliberadamente ao Goberno municipal para favorecer os intereses políticos dun partido".
"Laxe non pode ser o escenario no que o BNG veña facer a súa campaña electoral utilizando cargos, información e recursos dunha institución pública. Quen queira visitar o municipio é benvido, pero cando se vén como deputado provincial para falar de proxectos do Concello, o mínimo esixible é informar e respectar a institución municipal. Laxe merece lealdade, seriedade e respecto; non fotografías oportunistas nin medallas alleas", finaliza el duro comunicado emitido por el Ayuntamiento.