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Laxe

El Museo do Mar de Laxe acerca las claves del eclipse solar del 12 de agosto en una charla divulgativa

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/07/2026 19:47
Charla sobre el eclipse solar celebrada en el Museo do Mar de Laxe
Charla sobre el eclipse solar celebrada en el Museo do Mar de Laxe
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El Museo do Mar de Laxe acogió una charla divulgativa dedicada al eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, una cita que despertó el interés de numerosos asistentes interesados en conocer mejor este fenómeno astronómico.

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Durante la sesión se explicó cómo se produce un eclipse solar, cuáles son sus principales características y qué medidas de seguridad deben adoptarse para observarlo sin poner en riesgo la vista. La actividad permitió resolver dudas y ofrecer recomendaciones prácticas de cara a una fecha que ha despertado una gran expectación en Galicia y, especialmente, en la Costa da Morte.

La iniciativa se enmarca en las acciones de divulgación organizadas por el Concello de Laxe con motivo del eclipse y convirtió el museo en un espacio para compartir conocimientos científicos entre personas de diferentes edades.

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