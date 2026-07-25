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Laxe

La plataforma atribuye a la movilización vecinal la denegación de permiso al proyecto minero de Coéns

El colectivo dice que no bajará la guardia y que seguirá muy atento a la evolución de los expedientes que afectan a su territorio

Manuel Froxán Rial
25/07/2026 18:23
Una reunión informativa sobre el proyecto de la mina de Coéns
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La plataforma en contra da mina de Coéns se felicita por la decisión de la Xunta de denegar el permiso para la explotación de caolín por parte de la firma Cavisa en la citada localidad laxense, resolución que atribuye a la movilización vecinal.

Para el colectivo la no concesión del permiso para la actividad industrial es "unha noticia moi importante para a veciñanza de Coéns, de Laxe e de toda a Costa da Morte, que leva meses mobilizándose na defensa do territorio".

Sus dirigentes dicen tener claro que la decisión es el resultado "do traballo constante da veciñanza e da sociedade civil", motivo por lo que califican de injusto "que agora se pretenda atribuír este resultado a quen non liderou esta loita", en lo que parece una alusión velada al Concello de Laxe.

"O verdadeiro mérito corresponde ás veciñas e veciños de Coéns, á Plataforma en Contra da Mina de Coéns e a todas as persoas e colectivos que colaboraron de maneira desinteresada desde o primeiro momento", insisten desde la entidad, al tiempo que agradecen todos los apoyos recibidos.

"A unión da sociedade é fundamental para defender o patrimonio natural, a saúde, a paisaxe e o futuro do rural", dicen más adelante, al tiempo que afirman: "Esta resolución supón un paso importante... unha vitoria da ciudadanía organizada..., pero non o final do camiño".

Desde la plataforma anuncian así que seguirán estando muy atentos a la evolución de los expedientes mineros que afectan a su territorio y que continuarán trabajando con el mismo empeño "para garantir a protección de Coéns e da súa contorna".

Aclaran además que, "como a veciñanza non se fía", mantienen la manifestación convocada para el jueves 30 de julio a las 19.00 horas en la Praza dos Voluntarios.

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