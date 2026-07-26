‘A Carteira de Augasclaras’ triunfa en Laxe

Representación de ‘A Carteira de Augasclaras’ en Laxe Cedida

La programación cultural de verano de Laxe volvió a reunir este fin de semana a decenas de vecinos y visitantes con la representación de 'A Carteira de Augasclaras', un espectáculo que convirtió el entorno de la Casa do Arco en un escenario al aire libre.

La actuación, dirigida especialmente al público familiar, combinó narración e interpretación en una propuesta que logró captar la atención de pequeños y mayores y que volvió a llenar de ambiente uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico.

Desde el Concello valoran muy positivamente la respuesta del público y agradecen tanto el trabajo de la compañía como la participación de los asistentes, que respaldaron una nueva cita del programa cultural diseñado para dinamizar el verano en el municipio.