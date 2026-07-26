El jueves día 30 de julio la plaza de abastos de Santiago acoge una degustación de pescado de Laxe

El pescado de Laxe será protagonista el próximo jueves, día 30 de julio, en la plaza de abastos de Santiago.

El pósito laxense, en colaboración con el GALP Costa da Morte, ha escogido el mercado compostelano para una campaña de promoción de las principales especies que pasan por su lonja.

A partir de las 12 horas se organizará una degustación gratuita de distintos preparados culinarios con el pescado como ingrediente principal.

Para ello se contará con el buen hacer de toda una estrella Michelín como la chef Lucía Freitas, en lo que será una inmejorable ocasión para descubrir el sabor y la calidad de la pesca artesanal de Laxe.