El jueves habrá una degustación de pescado de Laxe en la plaza de abastos compostelana

Una degustación en la lonja de Laxe EC

El pescado de Laxe será protagonista el próximo jueves, día 30 de julio, en la plaza de abastos de Santiago.

El pósito laxense, en colaboración con el GALP Costa da Morte, va a llevar a cabo en dicho emplazamiento una campaña de promoción de las principales especies comercializadas en su lonja.

A partir de las 12 horas se organizará una degustación gratuita de distintos preparados culinarios con el pescado como ingrediente principal.

Para ello se contará con el buen hacer de toda una estrella Michelín como la chef Lucía Freitas, en lo que constituirá una inmejorable ocasión para descubrir el sabor y la calidad de la pesca artesanal de Laxe.