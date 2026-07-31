Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laxe

La movilización contra los proyectos mineros reúne a más de un centenar de personas en Laxe

las movilizaciones mientras no desaparezca definitivamente cualquier amenaza sobre Coéns y su entorno

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/07/2026 18:18
La plataforma contraria a la mina de Coéns en la manifestación en Laxe
La plataforma contraria a la mina de Coéns en la manifestación en Laxe
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Más de un centenar de personas participaron la tarde del jueves en la concentración convocada en defensa de Coéns y contra los proyectos mineros Don Sebastían y el permiso de investigación Jorge Reyes. La protesta reunió a vecinos de distintos municipios de la Costa da Morte, además de a representantes autonómicos del PSOE, que volvieron a mostrar su rechazo a cualquier iniciativa extractiva que pueda afectar al territorio. 

La concentración sirvió también para celebrar la reciente anulación de la concesión de explotación Don Sebastián, una resolución recibida con satisfacción por quien llevan meses movilizándose contra este proyecto. Durante el acto los asistentes hicieron sonar silbatos, y cazuelas, además de exhibir pancartas en defensa del territorio. 

Vecinos de Coéns que asistieron al pleno celebrado en la Diputación esta semana

La Xunta deniega la concesión de la mina de Coéns por no cumplir los requisitos ambientales

Más información

Los portavoces de la plataforma contra la mina de Coéns destacaron que la decisión es fruto de la movilización vecinal y del trabajo desarrollado durante los últimos meses, aunque advirtieron que la tramitación administrativa todavía no ha concluido y que mantendrán la vigilancia para evitar que prosperen nuevas iniciativas mineras.

 En representación de los vecinos de Fornelos también se reiteró la oposición del permiso de investigación Jorge Reyes por el impacto que podría tener sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la zona. 

Los alcaldes de Laxe, Cabana y Zas tras reunirse con el director xeral

Cabana, Laxe y Zas mantienen ante la Xunta su frente común contra el proyecto minero ‘Jorge Reyes’

Más información

La concentración contó, asimismo, con la intervención del alcalde de Zas, Manuel Muíño, que trasladó públicamente su apoyo a la defensa del territorio. Los vecinos aseguraron que seguirán las movilizaciones mientras no desaparezca definitivamente cualquier amenaza sobre Coéns y su entorno.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La Cofradía de Laxe exaltará los pescados y mariscos de su lonja a precios populares
Redacción
La plataforma contraria a la mina de Coéns en la manifestación en Laxe

La movilización contra los proyectos mineros reúne a más de un centenar de personas en Laxe
Redacción
El ideal gallego

El certamen Antón Zapata de Laxe cumple 20 años fomentando la creación poética
Redacción
Una degustación en la lonja de Laxe

El jueves habrá una degustación de pescado de Laxe en la plaza de abastos compostelana
Manuel Froxán Rial