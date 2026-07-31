La movilización contra los proyectos mineros reúne a más de un centenar de personas en Laxe

La plataforma contraria a la mina de Coéns en la manifestación en Laxe Cedida

Más de un centenar de personas participaron la tarde del jueves en la concentración convocada en defensa de Coéns y contra los proyectos mineros Don Sebastían y el permiso de investigación Jorge Reyes. La protesta reunió a vecinos de distintos municipios de la Costa da Morte, además de a representantes autonómicos del PSOE, que volvieron a mostrar su rechazo a cualquier iniciativa extractiva que pueda afectar al territorio.

La concentración sirvió también para celebrar la reciente anulación de la concesión de explotación Don Sebastián, una resolución recibida con satisfacción por quien llevan meses movilizándose contra este proyecto. Durante el acto los asistentes hicieron sonar silbatos, y cazuelas, además de exhibir pancartas en defensa del territorio.

La Xunta deniega la concesión de la mina de Coéns por no cumplir los requisitos ambientales Más información

Los portavoces de la plataforma contra la mina de Coéns destacaron que la decisión es fruto de la movilización vecinal y del trabajo desarrollado durante los últimos meses, aunque advirtieron que la tramitación administrativa todavía no ha concluido y que mantendrán la vigilancia para evitar que prosperen nuevas iniciativas mineras.

En representación de los vecinos de Fornelos también se reiteró la oposición del permiso de investigación Jorge Reyes por el impacto que podría tener sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la zona.

Cabana, Laxe y Zas mantienen ante la Xunta su frente común contra el proyecto minero ‘Jorge Reyes’ Más información

La concentración contó, asimismo, con la intervención del alcalde de Zas, Manuel Muíño, que trasladó públicamente su apoyo a la defensa del territorio. Los vecinos aseguraron que seguirán las movilizaciones mientras no desaparezca definitivamente cualquier amenaza sobre Coéns y su entorno.