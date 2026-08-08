Benito Soto y la leyenda de la piratería gallega desembarcan en Laxe

Presentación de 'Benito Soto. Terror en el mar', en Laxe Cedida

La figura de Benito Soto, uno de los piratas gallegos más conocidos, protagonizó una jornada cultural en Laxe con la presentación del libro 'Benito Soto. Terror en la mar', obra de Juan Campos Calvo-Sotelo.

El encuentro permitió al público adentrarse no solo en la trayectoria del célebre pirata, sino también en la realidad histórica y las numerosas leyendas que han ido rodeando su figura con el paso del tiempo.

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Durante la presentación, el autor compartió con los asistentes parte del trabajo de investigación realizado para reconstruir la historia de Benito Soto y separar los acontecimientos documentados de la mitología surgida alrededor del personaje.

La actividad reunió a vecinos y visitantes interesados en la historia y la cultura marítima y permitió recuperar una de las figuras más singulares vinculadas a la piratería gallega del siglo XIX.

Desde el Concello de Laxe agradecieron a Juan Campos Calvo-Sotelo su participación y la posibilidad de compartir su investigación con el público, así como la asistencia de todas las personas que acudieron al encuentro.