El longueirón desata el apetito en Laxe: 600 raciones desaparecen en menos de una hora

La preparación del longueiron a la planta en las jornadas de Laxe Cedida

La navaja-longueirón de Laxe volvió a demostrar su poder de convocatoria. La tercera edición de la Xornada de Degustación de Navalla-Longueirón reunió a numeroso público en la Praza Ramón Juega y terminó con las existencias disponibles en menos de una hora.

La degustación gratuita comenzó a las 21.00 horas del viernes en la carpa instalada este año en la plaza. La Cofradía de Laxe había preparado cerca de 600 raciones, correspondientes a unos 100 kilos longueirón procedente de la lonja local. La demanda fue tal que las colas empezaron a formarse antes de que arrancase el reparto y se mantuvieron durante buena parte de la actividad.

La cofradía de Laxe busca acercar el mar a los más pequeños con talleres de ciencia divertida y cocina durante este fin de semana Más información

El producto terminó agotándose rápidamente y quienes llegaron más tarde se quedaron sin poder probarlo. Tendrán, sin embargo, nuevas oportunidades dentro de la programación gastronómica prevista este fin de semana.

La jornada del viernes tuvo también una vertiente divulgativa. Una hora antes de la degustación se desarrolló el taller de ciencia divertida 'A biodiversidade do mar de Laxe', organizado por Arenaria Coordinación.

La Cofradía de Laxe exaltará los pescados y mariscos de su lonja a precios populares Más información

Una veintena de niños y niñas inscritos participaron en la actividad, a la que se sumaron numerosos adultos interesados en las explicaciones. Los asistentes pudieron tocar y manipular diferentes especies marinas y observarlas tanto con lupas como al microscopio, prestando especial atención al longueirón.