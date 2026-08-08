Laxe calienta motores para su Naufraxio

Presentación del cartel del Naufraxio de Laxe Cedida

Laxe ya cuenta los días para volver a vivir una de las celebraciones más emblemáticas de su calendario. La localidad celebrará el próximo 17 de agosto una nueva edición del Naufraxio, Festa de Interese Turístico de Galicia y una cita profundamente vinculada a la tradición marinera y a la identidad del municipio.

El cartel de este año fue presentado este sábado aprovechando la celebración de las V Xornadas de Pesca Artesanal. El acto que reunió, entre otros, al alcalde, Francisco Charlín; las concejalas Raquel Lema y Begoña Gegúndez; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el patrón mayor, Raúl Villar; el secretario de la Cofradía, Antonio Devesa, y Lucía Freitas, embajadora de los pescados y mariscos de Laxe junto a Villaverde.

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La jornada del día 17 comenzará a las 11.00 horas con el pasacalles de la Banda de Música Nosa Señora do Nordés de Oje, de Ferrol, y el grupo de gaitas Maruxía de Laxe. A las 12.00 se celebrará la misa solemne en honor a la Virxe do Carme, seguida de la procesión y la tradicional Danza dos Arcos.

El momento más esperado llegará en torno a las 13.00 horas con la representación del Naufraxio, que volverá a llevar hasta el puerto una recreación cargada de simbolismo y emoción. A continuación tendrá lugar la procesión marítima.

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Durante la presentación, desde el Concello destacaron el trabajo de todas las personas y entidades que colaboran para mantener viva una tradición que forma parte de Laxe. También pusieron en valor la participación de sus embajadoras como vía para promocionar la calidad de los pescados y mariscos locales y proyectar el nombre de la villa más allá de la Costa da Morte.