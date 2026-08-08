Lucía Freitas y Marta Villaverde ponen voz al papel de las mujeres del mar en Laxe

Lucía Freitas y Marta Villaverde, nuevas embajadoras del pescado y el marisco de Laxe Cedida

La chef Lucía Freitas y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, recibieron este sábado el reconocimiento como nuevas Embaixadoras dos Peixes e Mariscos de Laxe, en un acto celebrado este sábado en el Museo do Mar dentro de las V Xornadas de Pesca Artesanal No Mar da Lonxa de Laxe. Un nombramiento que sirvió también para reivindicar la calidad del producto de la pesca artesanal y, especialmente, el papel de las mujeres que sostienen buena parte del sector.

El secretario de la Cofradía de Laxe, Antonio Devesa, explicó que la elección de las dos nuevas embajadoras responde a sus aportaciones desde ámbitos diferentes —la gastronomía y la administración— al futuro de la pesca artesanal. De Freitas recordó su relación con la cofradía desde antes de conseguir la Estrella Michelin, mientras que de Villaverde destacó su implicación desde los comienzos de las jornadas y precisó que el reconocimiento no está relacionado con su actual responsabilidad política.

Quedei porque me namorei dun sector que forma parte da identidade de Galicia e temos que conseguir entre todos que teña presente e teña futuro Marta Villaverde, conselleiro do Mar

Las dos protagonistas repasaron además unas trayectorias profesionales que comenzaron desde la base. Freitas recordó sus inicios al frente de un restaurante de menú y con pocos recursos, mientras Villaverde evocó su etapa como inspectora de salud pública y subdirectora antes de llegar a la Consellería do Mar.

La conselleira aseguró que terminó enamorándose de un sector estrechamente ligado a Galicia: “Quedei porque me namorei dun sector que forma parte da identidade de Galicia e temos que conseguir entre todos que teña presente e teña futuro”. Freitas, por su parte, resumió una filosofía que ha marcado su carrera: “Tes que ser feliz facendo de todo e tendo pasado por todo”.

Mujeres que sostienen el territorio

La reivindicación del papel femenino ocupó buena parte del acto. Freitas explicó que la Estrella Michelin le permitió aprovechar su visibilidad para dirigir la atención hacia muchas profesionales que tradicionalmente han permanecido en segundo plano en el campo y en el mar. De esa filosofía surgió Amas da Terra, su proyecto social y gastronómico para dar nombre y rostro a mariscadoras, bateeiras, productoras y agricultoras.

La chef incidió también en las dificultades que históricamente han encontrado las mujeres para progresar profesionalmente, especialmente por los problemas de conciliación. Una realidad que también afecta a la hostelería y que, según señaló, ha dificultado su llegada a puestos de responsabilidad en las cocinas. Freitas defendió por ello la presencia de mujeres en sus equipos para que puedan adquirir experiencia y confianza y, posteriormente, emprender sus propios proyectos.

Villaverde trasladó esa reivindicación al sector pesquero. La responsable autonómica destacó el trabajo que se está realizando para aumentar la visibilidad de las profesionales y favorecer su incorporación a los órganos de gobierno y representación. Como muestra de la desigualdad todavía existente, recordó que las cofradías gallegas cuentan únicamente con tres patronas mayores y que las organizaciones de productores continúan estando muy masculinizadas.

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La conselleira aprovechó además su participación en las jornadas para reivindicar la “calidade excepcional” de los pescados y mariscos gallegos y su aportación como proteína de alta calidad dentro de una alimentación saludable. La Xunta colabora con esta quinta edición mediante el suministro de productos del mar y su elaboración.

El reconocimiento fue entregado por el patrón mayor de la Cofradía de Laxe, Raúl Villar, en un acto al que también asistieron el alcalde, Francisco Charlín; miembros de la corporación municipal y representantes de asociaciones de mariscadoras. Freitas y Villaverde toman el relevo del presentador Arturo Fernández y del cocinero Iván Domínguez, distinguidos en la edición anterior.

La programación finalizará este domingo, desde las 13.00 horas, con la Festa Gastronómica dos Peixes e Mariscos da Lonxa de Laxe, donde se servirán raciones de pescado frito con cachelos, croquetas de pulpo y navaja-longueirón, a un precio de seis euros por ración.