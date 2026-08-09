Laxe se rinde a los sabores del mar con unas jornadas que baten récord

La degustación de pescado. este domingo en Laxe Cedida

La pesca artesanal volvió a convertirse este fin de semana en uno de los grandes reclamos de Laxe. La Cofradía de Pescadores cerró este domingo la quinta edición de las Xornadas de Pesca Artesanal 'No Mar da Lonxa de Laxe', la más exitosa hasta el momento, con cientos de personas en la plaza Ramón Juega y más de 1.100 raciones servidas durante la fiesta gastronómica.

Desde la apertura de la carpa, a las 13.00 horas, la afluencia fue constante y las colas se prolongaron hasta las cuatro de la tarde. La propuesta permitió llevar directamente al plato algunas de las especies que llegan a la lonja laxense, como raya, pinto, maragota, sargo o xureliño, servidas con patata de Coristanco. A ellas se sumaron las raciones de navaja-longueirón a la plancha y las croquetas de pulpo.

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El éxito gastronómico había comenzado ya el sábado por la noche, cuando la degustación de arroz con pescado y marisco de la lonja agotó todas las existencias. Los showcookings y talleres infantiles también registraron una elevada participación, con la chef Estrella Michelin Lucía Freitas y Miguel Mosteiro como algunos de sus principales atractivos.

Las jornadas dejaron además espacio para reivindicar el papel de las mujeres vinculadas al mar. Lucía Freitas y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, fueron nombradas el sábado nuevas “Embaixadoras dos Peixes e Mariscos de Laxe”, tomando el relevo del presentador Arturo Fernández y del cocinero Iván Domínguez.

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El reconocimiento sirvió para poner el foco tanto en la calidad del producto pesquero local como en las mujeres que sostienen buena parte del sector. Freitas abordó la necesidad de dar visibilidad a mariscadoras, bateeiras, productoras y otras profesionales tradicionalmente situadas en un segundo plano, mientras que Villaverde incidió en la todavía reducida presencia femenina en los órganos de representación del sector pesquero.

La programación había comenzado el viernes con la III Xornada de Degustación de Navalla-Longueirón da Lonxa de Laxe, que combinó una actividad infantil de ciencia marina con una degustación gratuita.