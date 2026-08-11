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Laxe

El BNG de Laxe pide al alcalde que agilice la incorporación del anunciado auxiliar de Policía Local

Los nacionalistas recuerdan que es en los meses de julio y agosto cuando la necesidad de contar con más agentes se acrecienta por el gran incremento que experimenta la población

Redacción Carballo
11/08/2026 17:25
Fachada de la sede consistorial de Laxe
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Los nacionalistas de Laxe se quejan porque la incorporación del auxiliar de Policía Local anunciado por el gobierno local sigue sin concretarse.

Desde la formación frentista recuerdan que fue en el pleno de finales de julio cuando el alcalde confirmó la llegada de ese refuerzo de cara al verano.

Apuntan también que en un primer momento se aseguró que su contratación sería por mes y medio y que ahora se dicen que serán dos, aunque lo que más les preocupa es que no hay todavía una fecha concreta para dicha incorporación.

"O reforzo da Policía Local é necesario precisamente en xullo e agosto, cando Laxe multiplica a súa poboación e aumentan considerablemente as necesidades de seguridade e servizos", señalan desde el grupo opositor.

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