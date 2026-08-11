El BNG de Laxe pide al alcalde que agilice la incorporación del anunciado auxiliar de Policía Local

Fachada de la sede consistorial de Laxe EC

Los nacionalistas de Laxe se quejan porque la incorporación del auxiliar de Policía Local anunciado por el gobierno local sigue sin concretarse.

Desde la formación frentista recuerdan que fue en el pleno de finales de julio cuando el alcalde confirmó la llegada de ese refuerzo de cara al verano.

Apuntan también que en un primer momento se aseguró que su contratación sería por mes y medio y que ahora se dicen que serán dos, aunque lo que más les preocupa es que no hay todavía una fecha concreta para dicha incorporación.

"O reforzo da Policía Local é necesario precisamente en xullo e agosto, cando Laxe multiplica a súa poboación e aumentan considerablemente as necesidades de seguridade e servizos", señalan desde el grupo opositor.