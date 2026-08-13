Cuatro días y cuatro noches de fiesta toman Laxe en el fin de semana grande del Naufraxio

Embarcando a la Virgen para la procesión marítima Archivo

Laxe entra este viernes de lleno en sus fiestas, con cuatro jornadas consecutivas en las que las verbenas, las sesiones vermú, la música en directo y las celebraciones religiosas tomarán la localidad hasta el lunes, día grande de los festejos con el Naufraxio.

La programación comenzará con la festividad de la Virgen Milagrosa. A las 20.00 horas se celebrará la misa y, desde las 23.00, llegará la primera gran noche musical con Erick Hidalgo Prime y Américo, que ofrecerá en concierto su gira europea 'Destino Cumbia'. La fiesta continuará con DJ y el percusionista Julio Moreno.

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El sábado, festividad de Santa María de la Atalaia, habrá pasarrúas desde las 13.00 horas y, tras la misa solemne, sesión vermú con Pablo Balseiro y Elbe 2.0. Por la noche, a partir de las 23.00 horas, la verbena estará protagonizada por Elbe 2.0 y la orquesta Galilea.

La música seguirá el domingo , jornada dedicada a San Roque. Tras los pasarrúas y la misa solemne de las 13.00 horas, la orquesta La Travesía protagonizará la sesión vermú. La misma formación regresará a las 23.00 horas acompañada por la orquesta Malassia para otra gran noche de verbena.

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El lunes llegará una de las jornadas con mayor tradición y más esperadas del municipio. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, con la representación del Naufraxio, seguido de la procesión marítima. La orquesta Pontevedra amenizará la sesión vermú y, por la noche, compartirá verbena con Charleston.

Las fiestas pondrán el broche final a las 00.30 horas con un gran espectáculo de iluminación.