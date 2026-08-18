Laxe lleva el Naufraxio al cielo con un espectacular baile de drones

Laxe llevó en la madrugada de este martes su Naufraxio del mar al cielo. Después de una jornada cargada de emoción, las fiestas patronales reservaron para el final una última sorpresa: un espectacular baile de drones que dibujó sobre la costa buena parte de los símbolos que identifican al municipio.

La exhibición puso el broche a las celebraciones con una propuesta inédita hasta ahora en la Costa da Morte, ya que Laxe se convirtió en el primer concello de la zona en organizar un espectáculo de estas características.

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Con la oscuridad como lienzo, cientos de puntos luminosos comenzaron a coordinarse hasta formar enormes figuras suspendidas sobre el cielo. Y después de un día dedicado al Naufraxio y a la Virgen del Carmen, el mar fue uno de los grandes protagonistas.

Un velero navegando sobre las olas dio paso a una gran ancla que giraba sobre sí misma. Después llegaron un pez rodeado de burbujas, un pulpo moviendo sus tentáculos y la silueta de una sirena. La sucesión de imágenes continuó con un faro cuyo haz de luz parecía recorrer la noche laxense.

El particular recorrido por el universo marino siguió con una ostra que se abrió en el cielo para descubrir una perla en su interior y una estrella de mar que apareció girando y cambiando de tonalidades ante la mirada del público.

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Pero Laxe no quiso contar únicamente su relación con el océano. Los drones incorporaron también referencias a la cultura y las tradiciones gallegas. Una gran pandereta apareció rodeada de notas musicales de colores y, poco después, una gaita tomó forma a decenas de metros de altura. También se pudo reconocer la silueta de la ermita, además de otras composiciones que fueron sucediéndose durante la exhibición.

El gran guiño a la localidad quedó reservado para la recta final. Los drones volvieron a reorganizarse hasta escribir LAXE en enormes letras de colores sobre el cielo, antes de transformarse en una nube multicolor y comenzar el descenso hacia el punto de aterrizaje.

Fue la última imagen de unas fiestas que habían vivido horas antes su momento más emotivo con el Naufraxio. Si durante el día Laxe volvió a mirar al mar para recordar a quienes perdieron la vida en él y renovar su devoción por la Virgen del Carmen, ya entrada la madrugada levantó la mirada para llevar esa identidad marinera hasta el cielo.