La casa rural Arrueiro de Laxe oferta un taller de iniciación a la fotografía de naturaleza

Detalle del interior de la casa rural Arrueiro de Soesto Cedida

La casa rural Arrueiro retoma su programación de experiencias con un obradoiro de Iniciación a la fotografía de naturaleza.

La propuesta tendrá lugar el sábado 26 de septiembre en Soesto (Laxe) y estará guiada por el fotógrafo y divulgador Dani López, en una jornada que combinará aprendizaje, práctica en medio natural y gastronomía.

Los participantes se acercarán a la fotografía de fauna y paisaje desde la observación y el conocimiento del medio. Aprenderán sobre identificación de especies, rastros y comportamiento de la fauna, técnicas de aproximación, orientación, equipamiento y configuración de la cámara, además de iniciarse en el fototrampeo.

La experiencia incluye también una comida informal y una cena menú degustación preparada por Victor Basante, elegido Mejor Cocinero Gallego 2025.

Más allá de la técnica, el taller parte de una idea muy presente en el trabajo de Dani López: "La fotografía de naturaleza comienza antes de sacar la cámara". Observar y leer el entorno son parte fundamental del proceso, siempre desde el respeto por la fauna y el medio natural.

La actividad está pensada como taller de iniciación, por lo que no es necesario tener experiencia previa ni contar con equipamiento profesional.

El precio es de 150 euros por persona e incluye formación, prácticas, comida y cena. También se oferta la posibilidad de alojarse en la casa rural Arrueiro con un precio especial para participantes y desayuno incluido.