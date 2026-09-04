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Laxe

De la roca al plato: dos percebeiros muestran otra forma de descubrir la Costa da Morte

Será con las rutas guiadas ‘Vila Muxía’ y ‘Ruta do Percebe de Laxe’ que tendrán lugar la próxima semana

Redacción Carballo
04/09/2026 17:46
PERCEBE 2026 (21)
Festa do Percebe de Corme, celebrada en julio
Raúl López 
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Dos percebeiros de Muxía y Laxe convertirán durante los próximos días su trabajo cotidiano en una forma diferente de descubrir la Costa da Morte, acercando a los visitantes no solo al percebe, sino también a las personas, conocimientos y tradiciones que existen detrás de su extracción.

Será con las rutas guiadas ‘Vila Muxía’ y ‘Ruta do Percebe de Laxe’. Ambas son gratuitas y forman parte de Mar e Rías: Pesca & Turismo, un proyecto de cooperación en el que participan los ocho GALP de Galicia.

La primera cita será el lunes, entre las 11.00 y las 13.00 horas. Santiago Pérez Haz, percebeiro profesional y promotor de AbruMar, ejercerá de guía para mostrar Muxía desde la perspectiva de quien lleva años trabajando frente a sus costas.

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El recorrido comenzará en M.E_ café, en el número 27 de la Rúa Real, y continuará por la Ruta dos Percebeiros. Sus paneles interpretativos servirán como punto de partida para explicar dónde vive el percebe, cómo se interpreta el estado del mar, qué técnicas se utilizan para extraerlo o de qué manera se gestiona el recurso para garantizar su sostenibilidad.

La ruta permitirá también conocer la parte menos visible del oficio. Pérez Haz compartirá sus primeros pasos como percebeiro, cómo aprendió a leer el mar, cómo transcurren las jornadas de trabajo y los riesgos que afrontan quienes se adentran en las rocas. También hablará del compañerismo que se genera entre los profesionales.

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La experiencia terminará en las instalaciones de AbruMar, donde los participantes podrán conocer el proyecto de valorización de productos del mar que desarrolla la empresa y probar diferentes elaboraciones artesanales.

Laxe toma el relevo

El martes será Roberto Bárcia Toja quien lleve a los participantes hasta el mundo del percebe con ‘Ruta do Percebe de Laxe’ que se celebrará, entre las 17.00 y las 18.30 horas, con salida desde el Hotel Náutico.

Bárcia, percebeiro en activo, explicará durante el recorrido cómo se desarrolla la extracción y qué conocimientos exige trabajar en un medio en permanente cambio. Las mareas, el estado del mar y las características de cada tramo del litoral condicionan una actividad que obliga a interpretar continuamente el entorno.

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La propuesta permitirá además acercarse al hábitat del percebe y comprender la relación existente entre el recurso, el ecosistema y un oficio cuyos conocimientos se han transmitido durante generaciones en las poblaciones costeras.

Quienes quieran participar en cualquiera de las dos actividades pueden inscribirse en el teléfono 618 320 033. .

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