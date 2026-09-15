Laxe quiere invertir 237.000 euros del POS + Adicional en obras y otros 50.000 en gasto corriente

Una sesión de archivo del pleno de la corporación municipal de Laxe EC

El gobierno de Laxe someterá este jueves a la consideración del conjunto de la corporación municipal su propuesta correspondiente a la segunda fase de la presente anualidad del POS + Adicional.

Al municipio laxense le corresponden un total de 287.489.99 euros y la intención del equipo de gobierno es invertir un total de 237.466 en obras y destinar los restantes 50.023 euros a sufragar gasto corriente.

Las tres obras que se someterán a aprobación plenaria son la ejecución de un intinerario peatonal en la rúa Villa Amparo (presupuesto de 30.247,89 euros); el acondicionamiento de distintos viales en Boaño (70.780,16); y la reparación de otro vial en el núcleo de Cabanela, parroquia de Traba (136.438,16).