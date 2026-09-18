Un acertante de Laxe se lleva un premio de un millón de euros en la Bonoloto 

Estanco de la avenida de Rosalía de Castro, en Laxe Cedida

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 18 de septiembre, ha dejado un premio de 1.187.584,05 de euros en Laxe (A Coruña).

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor nº 29.100, situada en Avenida Rosalía de Castro, 60.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 15 de septiembre, ha estado formada por los números 49, 14, 42 38, 15 y 30. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.661.381