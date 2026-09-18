Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laxe

Un acertante de Laxe se lleva un premio de un millón de euros en la Bonoloto 

Agencias
18/09/2026 22:20
Estanco de la avenida de Rosalía de Castro, en Laxe
Estanco de la avenida de Rosalía de Castro, en Laxe
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 18 de septiembre, ha dejado un premio de 1.187.584,05 de euros en Laxe (A Coruña).

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor nº 29.100, situada en Avenida Rosalía de Castro, 60.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 15 de septiembre, ha estado formada por los números 49, 14, 42 38, 15 y 30. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.661.381

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Estanco de la avenida de Rosalía de Castro, en Laxe

Un acertante de Laxe se lleva un premio de un millón de euros en la Bonoloto
Agencias
Una sesión de archivo del pleno de la corporación municipal de Laxe

Laxe quiere invertir 237.000 euros del POS + Adicional en obras y otros 50.000 en gasto corriente
Manuel Froxán Rial
PERCEBE 2026 (21)

De la roca al plato: dos percebeiros muestran otra forma de descubrir la Costa da Morte
redacción carballo
Detalle del interior de la casa rural Arrueiro de Soesto

La casa rural Arrueiro de Laxe oferta un taller de iniciación a la fotografía de naturaleza
redacción carballo