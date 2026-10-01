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Laxe

La lonja de Laxe lleva el longueirón, la merluza, la sardina y la maragota a la alta cocina

Los cocineros Miguel Mosteiro y Adrián Mayo celebraron un showcooking en el Parador Costa da Morte, en Muxía

Manuel Bermúdez Bermúdez
01/10/2026 19:48
El showcooking celebraro este jueves en el parador de Muxía con productos de Laxe
El showcooking celebraro este jueves en el parador de Muxía con productos de Laxe
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La Cofradía de Pescadores de Laxe cerró este jueves su campaña de promoción de los productos de su lonja con un showcooking en el Parador Costa da Morte, en Muxía. Los cocineros Miguel Mosteiro y Adrián Mayo, jefe de cocina del establecimiento, fueron los encargados de mostrar las posibilidades gastronómicas de cuatro especies procedentes de la pesca laxense: longueirón, merluza, sardina y maragota.

El encuentro reunió a alcaldes de diferentes municipios de la Costa da Morte, representantes de los sectores pesquero y marisquero y miembros del GALP Costa da Morte. El secretario de la cofradía, Antonio Devesa, hizo balance de las acciones desarrolladas durante una campaña con la que se ha tratado de ampliar el conocimiento y el consumo de los productos que llegan a la lonja de Laxe.

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La parte central de la jornada llegó a los fogones. Adrián Mayo preparó un longueirón con velo de panceta y aceite ahumado y una merluza sobre guiso marinero de fabas de Coristanco y aceite verde marino. Miguel Mosteiro apostó por una sardina soasada en costra de pan de broa con mantequilla de algas y una maragota con crema de apionabo, ajada y alga wakame.

Las cuatro elaboraciones sirvieron para enseñar otras formas de preparar especies habituales de la pesca costera y, especialmente, las posibilidades de aquellos pescados que tienen una menor salida comercial. Durante el encuentro se incidió precisamente en la necesidad de acercar estos productos a nuevos consumidores y combatir algunos de los prejuicios que condicionan su consumo.

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Otro de los retos abordados fue el consumo de pescado entre los niños. Tanto Devesa como Mosteiro señalaron la importancia de trabajar desde edades tempranas, una línea en la que la cofradía lleva años desarrollando iniciativas mediante las Xornadas de Pesca Artesanal y actividades en centros educativos.

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